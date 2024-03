I precedenti. La clamorosa rimonta delle Aquile da 0-3 a 4-3. Quello show di Sansovini ancora negli occhi dei tifosi

È una storia di vittorie in rimonta, ben quattro, quella dello Spezia contro l’Ascoli nei dodici precedenti fin qui giocati al Picco, i primi cinque in C e gli ultimi sette in B, concentrati in tredici anni. Fu così sin dal 2-1 del 28 gennaio 1968: marchigiani in vantaggio con Gasperini, raggiunti e superati da Roffi e Duvina. Epico rimane il 4-3 datato 9 febbraio 2013: Picchio avanti a inizio ripresa 0-3 (Zaza, Feczesin, Fossati), incredibilmente superato dai gol di Antenucci e soprattutto dalla tripletta di Sansovini, con sorpasso al 91’ in uno stadio in delirio. Non meno clamoroso il 3-2 del 25 marzo 2018: bianconeri avanti 0-2 all’intervallo, scavalcati da Galabinov su rigore, Okereke e ancora Galabinov a 10’ dalla fine. Non poteva mancare la rimonta anche nell’anno 2019/20 culminato con la promozione in A: Morosini portò in vantaggio gli ospiti nel primo tempo, ma Mastinu, Gyasi e Nzola la ribaltarono. Più normali le altre due vittorie spezzine: 1-0 nel 70/71 in C (Spanio) e 2-1 nel 16/17 in B (Piccolo, Djokovic, Gigliotti per la bandiera al 90’). Cinque i pareggi: 0-0 nel 68-69, 1-1 nel 69/70 (anche questo in rimonta), 0-0 nell’infausto 2007/08 e ancora nell’ultima giornata del torneo 15/16, con i marchigiani a festeggiare la salvezza, infine 1-1 con beffa ascolana nel 17/18: al gol di Marilungo rispose Varela al 91’. Una sola vittoria, ma molto significativa, dell’allora Del Duca Ascoli il 4 giugno 1972: lo 0-1 firmato Campanini sancì la prima promozione dei bianconeri in B, dando inizio a un ventennio davvero notevole.

Mirco Giorgi