I precedenti. Lo scontro con i blucelesti allenati da Carpanesi. I gol di Caverzan e Budel decisivi nell’ultima sfida

Sono appena cinque i precedenti tra Spezia e Lecco, tutti nel dopoguerra. Il primo è anche l’unico disputato in B, il 10 novembre 1946, con la serie cadetta divisa in gironi. Fu un 3-1 senza storia, con gli Aquilotti che chiusero la pratica già nel primo tempo con una doppietta di Costa e un gol di Rabitti. Per i blucelesti il gol della bandiera lo segnò Capello, solo omonimo del grande Fabio. I lariani scesero in C, ma negli anni seguenti vissero un periodo davvero fortunato, culminato con due promozioni in serie A. Quei fasti erano già lontani il 17 dicembre 1978, quando le squadre si ritrovarono al Picco nella neonata C1 e fecero 0-0. Gli ospiti, allenati da Sergio Carpanesi, nel ritorno diedero la spallata definitiva ai bianchi, che finirono in C2 un po’ a sorpresa. Proprio in C2 il terzo incontro, il 4 aprile 1982, quasi come la partita di oggi: finì 1-1, con vantaggio ospite di Bertani e pareggio di Paolillo “il brasilero”. L’anno seguente il Lecco cambiò girone e così, dopo molte peripezie da parte di entrambe, i lombardi tornarono al Picco nel 2000/01, con gli Aquilotti in C1 dopo la trionfale cavalcata dell’anno precedente. Il Lecco espugnò il Picco con una rete di Pagano al 45’, causando la quarta sconfitta consecutiva agli uomini di Mandorlini, che arrivarono a 6 ko di fila prima di riprendersi. Nella stagione seguente, lo Spezia ribaltò in extremis una partita che si era messa male con il gol del lecchese Cottafava al 44’. Caverzan la raddrizzò al 49’,Budel all’89’fece esplodere lo stadio per il definitivo 2-1.

Mirco Giorgi