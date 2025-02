I PRECEDENTI. L’ultima vittoria trent’anni fa con la firma di Beppe Vecchio

Non sorride spesso lo Spezia a Modena, anzi, quasi mai. In 30 incontri soltanto 3 volte è riuscita a vincere, l’ultima 30 nni fa. Poi ci sono da contare 11 pareggi e ben 16 sconfitte tra Serie C e B. Quell’acuto datato 12 marzo 1995 vide gli aquilotti andare sotto per la rete di Pellegrini, poi in pieno recupero pareggiò Beppe Vecchio (nella foto, all’epoca capitano e attuale ds del settore giovanile aquilotto), mentre un autogol di Mezzetti fissò l’1-2 al Braglia. La prima volta, l’11 febbraio 1923, in Prima divisione, vinsero gli emiliani per 2-0 (reti di Forlivesi e Cuttin) e al terzo scontro a Modena, in Serie B, il sigillo di Mian definì lo 0-1. Il successo che manca all’appello è invece accaduto a tavolino, nel campionato del 1944, quello dello scudetto onorifico. La sconfitta peggiore? Un 6-0, sempre tra i cadetti, il 1° aprile 1951, con la firma di Menegotti, Sentimenti, ma soprattutto di Manenti, autore di un poker. L’ultima volta che lo Spezia ha ottenuto dei punti a Modena è stato proprio la scorsa stagione, 0-0, per una sfida che mancava da 9 anni, ancora un pareggio, ma per 1-1 (Belingheri e Catellani, attule direttore sportivo dei canarini), il 27 ottobre 2015. Nel passato campionato, il 25 febbraio, lo Spezia di D’Angelo ottenne un punto d’oro, rimanendo in 10 dopo l’espulsione di Gelashvili al 35’ del primo tempo, colpendo due traverse, ma subendo la costante pressione dei padroni di casa.

m. magi