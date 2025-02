I PRECEDENTI. Madonna e Testini decisivi nell’anno dello storico triplete

L’ultima volta che lo Spezia ha vinto in casa del Sudtirol era il 4 dicembre 2011. Nell’1-2, al Druso, nel campionato di Lega Pro che ha poi portato lo Spezia in Serie B (l’anno del Triplete, con Michele Serena in panchina), dopo lo svantaggio iniziale segnato da Chinellato, gli aquilotti ribaltarono grazie a Madonna (nella foto) e Testini (prima vittoria esterna stagionale).

In tutto (Picco compreso) sono 9 i precedenti, 6 in Serie C (4 vittorie spezzine, un pareggio e 1 successo biancorosso), 3 in B: lo scorso campionato 3-3 (e in casa 2-1), mentre in questo, all’andata, il 24 novembre gli spezzini vinsero per 3-0 (l’autorete di Pietrangeli e Pio Esposito nel primo tempo, poi nella ripresa Vignali).

Tornando al pirotecnico pareggio del 20 agosto 2023, con allenatore Alvini (dall’altra parte c’era Bisoli) dopo il vantaggio di Moro e il pari di Casiraghi su rigore, la prima frazione si chiude con la rete di Reca, poi, nella ripresa ancora Casiraghi dal dischetto per il pari, ma è Moro a riportare avanti gli spezzini, prima che Odogwu acciuffi il 3-3 nel recupero.

Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, ha incrociato lo Spezia 17 volte nella sua carriera e il suo bilancio è positivo: 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Una curiosità: l’ultimo confronto risale alla sfida contro l’Ascoli, al Del Duca, quando la formazione spezzina allenata da Luca D’Angelo vinse 2-1 grazie al gol decisivo di Hristov.

m. magi