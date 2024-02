I precedenti. Una trasferta storicamente ostica per le Aquile. Poche le gioie, solo due vittore nel 1933 e nel 1995

Trasferta tradizionale e ostica per lo Spezia a Modena, trentesima in poco più di un secolo. Le prime due sfide in massima serie, vinte dai padroni di casa per 2-0 (Cuttin e Forlivesi nel 22/23, doppietta dell’ungherese Winkler nel 24/25). Quattordici i precedenti in B, con lo Spezia vittorioso solo novant’anni fa, il 25 maggio 1933 (0-1, Mian). Nel 36-37 finì 0-0. Prima del 1945 altre tre sconfitte per gli Aquilotti nel 37/38 (3-2: Franzoni, Zironi e Notti per i locali, Volpi e rigore di Michelini per gli ospiti), 40/41 (1-0, rigore di Sentimenti III) e 42-43 (3-2: Robotti, Bulgarelli e Zironi per gli emiliani, inutile doppietta di Costanzo per i bianchi) tutte stagioni che videro i gialloblù promossi in A. Anche nel girone di semifinale del torneo di guerra 1944 i modenesi vinsero 3-2, ma il risultato fu rovesciato a tavolino per irregolarità di tesseramento. Nel dopoguerra altre sconfitte: 3-0 nel 49/50 (rigore di Silvestri e doppietta di Sorensen) e 6-0 nel 50/51 (poker di Manenti e gol di Mengotti e Sentimenti VI). Cinquantacinque anni dopo, nel 06/07, altra batosta (4-0: Gilioli, doppietta di Pinardi e Bruno su rigore). Beffardo il 2-2 del 07/08: Aquilotti subito avanti con Guidetti e Do Prado, raggiunti da Pinardi e Longo al 93’. Nel boxing day del 2012 1-0 con rigore di Ardemagni all’86’; nel 13/14 0-0 in stagione regolare, ma ai play-off fu Francesco Signori a stroncare le velleità spezzine (1-0). Pari nell’ultimo precedente, 1-1 nel 15/16 (rigore di Catellani e Bellingheri). Dodici i precedenti in C, con la seconda e ultima vittoria spezzina il 12 marzo 1995: 1-2, rigore di Pellegrini, pari di Vecchio e autogol di Mezzetti in pieno recupero.

Mirco Giorgi