I tifosi commentano la prova di Brescia. "Sabato tutti al Picco a incitare le Aquile»

I circa 400 tifosi aquilotti presenti al ‘Rigamonti’ di Brescia hanno applaudito lo Spezia per l’undicesimo risultato utile consecutivo nell’attuale campionato "Il pareggio va un po’ stretto allo Spezia – dice Attilio Ricco – se si considerano il gol fallito di Mateju e la rete del pareggio di Verreth scaturita da una punizione molto dubbia (c’era un fallo di mano di Juric). Anche se lo Spezia non ha creato tantissime occasioni, ha dimostrato compattezza e padronanza del campo, con la consueta grinta per l’intero arco del match. Non è un caso che anche in 10 la squadra abbia cercato la vittoria. Il pareggio allunga la striscia positiva a undici partite e ci mantiene nelle zone alte di classifica. Sabato tutti al ‘Picco’ per cercare di ritrovare la vittoria contro il Modena". Mastica amaro Andrea Sani: "Due punti persi perché nel primo tempo lo Spezia ha dimostrato di essere superiore al Brescia e nella ripresa ha avuto il colpo del due a uno con Mateju non sfruttato, mentre gli avversari hanno pareggiato solo su una punizione discutibile. Aggiungo che l’arbitro avrebbe dovuto espellere Borrelli per doppia ammonizione. Dispiace perché le Aquile avrebbero potuto prendere il volo, pur giocando una partita un po’ sotto tono. Nessun passo indietro, riempiamo il ‘Picco’ come sempre e trasciniamo gli Aquilotti alla vittoria contro il Modena".

Vede il bicchiere mezzo pieno Alessandro Maggiorelli: "Buona prestazione delle Aquile che non sono mai andate in difficoltà. Brucia un po’ il mancato successo visto il vantaggio di Di Serio, ma nel computo generale il pareggio ci può stare. Non mi è piaciuto l’arbitraggio nel secondo tempo. Il punto è comunque da prendere con soddisfazione, anche perché si allunga la serie utile. Speriamo che Reca torni disponibile con il Modena e che Elia torni in campo per avere maggiori soluzioni sulle fasce. Tutti al ‘Picco’ per spingere la squadra alla vittoria". Si allinea su questo pensiero Stefano Chiocca: "Partita ruvida, con pochissime occasioni da gol, allo Spezia è mancata un po’ di velocità sulle fasce senza Reca e Elia. La difesa aquilotta si è distinta anche a Brescia per solidità. Un punto giusto, anche se c’è un po’ di rammarico per l’occasionissima di Mateju. Dieci e lode per l’imbattibilità da ben undici turni, contro il Modena occorrerebbe tornare al successo per alimentare l’entusiasmo".

Nelle foto: il saluto della squadra ai tifosi a Brescia, sotto da sinistra Stefano Chiocca, Attilio Ricco e Alessandro Maggiorelli