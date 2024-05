I tifosi non hanno dubbi. "D’obbligo confermare mister Luca D’Angelo»

I tifosi aquilotti guardano al futuro ripartendo dalle certezze: "D’obbligo le conferme di mister D’Angelo e dei giocatori più importanti. Lo Spezia, forte di un pubblico straordinario, se sarà rinforzato con un attaccante da doppia cifra, potrà ambire all’alta classifica". Massimo Della Monica fissa la linea da seguire: "Mi auguro di non vivere più, nel prossimo campionato, le tribolazioni provate quest’anno. Mister D’Angelo dovrà essere confermato e accontentato per ciò che riguarda le sue richieste di mercato e staff. Hristov, Wisniewski, Elia, Nagy, Di Serio saranno i punti di forza. Con pochi innesti di qualità, tra i quali una punta forte, gli Aquilotti potranno ambire a un campionato di vertice. Spero che ciò che di tremendo abbiamo vissuto in questo ultimo anno e mezzo, sia servito a capire gli errori".

Maurizio Sergi non ha dubbi: "Bisogna ripartire da mister D’Angelo che ha risollevato una formazione demotivata e sfiduciata. Anche gli innesti e le partenze di gennaio, frutto dell’interlocuzione con la dirigenza tecnica, sono state mosse decisive per conquistare la salvezza. Da quel momento in poi abbiamo visto decisamente un’altra squadra e da lì dobbiamo ripartire. Punti fermi in difesa sono Hristov, Wisniewski e gli spezzini Bertola e Vignali, a centrocampo sarebbe utilissimo il riscatto di Nagy e fondamentali le conferme di Salvatore Esposito e Cassata, mentre in attacco vedrei bene Di Serio affiancato da un bomber di esperienza da doppia cifra. L’obiettivo dovrà essere la qualificazione ai play off".

Si acccoda Gianmarco Renesto: "A differenza dell’anno scorso, dove iniziammo il ritiro con ancora le scorie della cocente retrocessione, nel prossimo campionato dovremo ripartire con l’entusiasmo che ci ha portato la salvezza diretta. Mi auguro che dopo tre anni la società abbia imparato dai propri errori e abbia capito cosa vuol dire fare calcio a Spezia. Sarà necessario dare continuità alla gestione sportiva con le conferme di D’Angelo e di un gruppo che, grazie a questa salvezza, è finalmente coeso. Basterebbero pochi tasselli fondamentali per creare una rosa competitiva e ambire ai play off . Ripartirei da Hristov, Wisnieswki, Nagy e Di Serio". Ambizioso Mattia D’Amore: "La società dovrà costruire una squadra per accedere ai play-off e sperare di ritornare in massima serie. Saranno obbligatorie le conferme di Falcinelli, Bandinelli, Di Serio, Nagy. Per ambire in grande spero fortemente che la società venga incontro a mister D’Angelo, a cui dobbiamo questa salvezza". Gli fa eco Tiziano Guelfi: "Spero che il club riparta dallo zoccolo duro di giocatori e da mister D’Angelo. Quest’ultimo è un grande motivatore, i ragazzi lo hanno seguito. I giocatori che costituiscono la spina dorsale della squadra potranno fare bene nel prossimo campionato".

Marco Corsi punta sulla forza del popolo bianco: "Nel prossimo campionato spero di soffrire di meno, anche se sono sempre stato fiducioso sul conseguimento della salvezza. Fossi nei dirigenti aquilotti ripartirei dal pubblico, il dodicesimo giocatore che non ha mai mollato e al quale bisogna portare rispetto. D’Angelo sa il fatto suo, sicuramente saprà allestire una buona squadra. I giocatori vanno e vengono, ciò che resta è la filosofia aquilotta ben descritta dalle parole di Paolino Ponzo".

Federico Pinza pensa in grande: "Questa squadra, alla luce del rendimento che ha avuto nel girone di ritorno, se sarà rinforzata con un attaccante da doppia cifra, potrà ambire alla promozione. Non dimentichiamoci che riavremo Wisniewski. Sarà fondamentale confermare Salvatore Esposito, che è cresciuto tantissimo e, ovviamente, mister D’Angelo".