Il giorno della Supercoppa. Roma e Fiorentina al Picco

Sette mesi dopo la finale di Coppa Italia sarà di nuovo Roma-Fiorentina ad infiammare i cuori dei tifosi. Questa volta in palio ci sarà la Supercoppa Femminile Frecciarossa che prenderà il via oggi pomeriggio alle 15.30 nella rinnovata cornice dello stadio "Alberto Picco" a distanza di sei anni dall’edizione 2018 vinta dalla Fiorentina sulla Juventus grazie al gol di Ilaria Mauro. È stato quello, in ordine di tempo, l’ultimo trofeo alzato dalla Viola, chiamata a spezzare il digiuno contro una Roma che invece ha preso l’abitudine a vincere. Campionesse d’Italia e detentrici della Coppa Italia, vinta a maggio proprio contro la Fiorentina ai rigori, le ragazze di Alessandro Spugna puntano a vincere la Supercoppa per la seconda volta nella loro storia dopo il trionfo di Parma nel novembre del 2022. La sfida sarà visibile anche su Rai 2, RaiPlay, su Sky Sport Calcio e su Now. Prima dell’inizio della partita e durante l’intervallo si assisterà all’esibizione di Sarafine, vincitrice dell’edizione 2023 di X Factor. Quella di oggi sarà la settima finale, dopo le quattro di Coppa Italia e le due di Supercoppa Italiana, per una squadra come la Roma che occupa l’attuale secondo posto in classifica e che è reduce dall’esperienza in Champions League. "Rispetto all’anno scorso – spiega il mister giallorosso Alessandro Spugna – la Fiorentina ha cambiato atteggiamento, è una squadra più aggressiva e più qualitativa. Mi aspetto, come tutte le finali, una partita dove non c’è tanto da speculare, ma c’è solo da provare a vincere".

"Vogliamo questa coppa – ammette l’allenatore delle toscane Sebastian De La Fuente – per raggiungere l’obiettivo di inizio stagione che era quello di vincere un trofeo". In tribuna saranno presenti il segretario generale della Figc Marco Brunelli, la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Federica Cappelletti, il ct della Nazionale femminile Andrea Soncin e il sindaco del Comune della Spezia Pierluigi Peracchini. A dirigere la sfida sarà Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto. Assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Nidaa Hader di Ravenna; quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato.

Ilaria Gallione