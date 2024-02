Il mister: "Baroni ha arbitrato bene, forse ha sbagliato sul gol, ma il problema sono i presidenti che intervengono con certe dichiarazioni». "Dopo il gol annullato ci siamo spaventati»

Piangere fa sempre bene, nella vita e sopratutto nello sport. Al netto degli errori di una formazione iniziale forse sbagliata, e di una giornata no di tutta la squadra, la partita si è subito complicata. Poi ci ha messo del suo l’arbitro Baroni. Primo gol viziato da un netto fallo su Hristov. Spezia che è caduto nella trappola della Feralpi e quando ha capito che aria tirava era troppo tardi. Nulla è compromesso, ma occasione sprecata. Sconfitta che deve far riflettere perché in Serie B partite facili non ce ne sono e tutto è sempre possibile. Per Zaffaroni oltre alla gioia, l’analisi della partita.

"Partita difficile in un grande stadio, interpretata bene e vittoria meritata".

Arriva D’Angelo, non soddisfatto della partita.

Mister serata amara e perché questa formazione?

"Dovevamo giocare 3-4-3, fatto bene fino al primo gol della Feralpi, poi ci siamo impauriti. Risultato negativo e quindi occorre lavorare e riprendere il cammino".

Perché Di Serio in panchina? E l’arbitraggio?

"Di Serio e Nagy erano in difficoltà fisica, dopo Modena non hanno recuperato bene e quindi non ho voluto rischiare. Sull’arbitro non parlo. Dico solo che un presidente non può fare dichiarazioni come quelle. Cosa inguardabile anche da un presidente che è consigliere della Lega. Ci tengo a dirlo che questo non è calcio. Non è accettabile. Baroni ha arbitrato bene. Forse ha sbagliato sul gol, ma il problema sono i presidenti che intervengono con queste dichiarazioni. Non abbiamo perso perché ho cambiato 6/11 della squadra. Abbiamo perso dopo il gol annullato in fuorigioco, ci siamo spaventati e non siamo stati concreti".

Cosa occorre fare oggi per risollevare il morale. Moro?

"Moro non ha giocato male, abbiamo perso, domenica giocheremo un’altra partita e le altre e dove cercheremo di ottenere il massimo. Andremo in campo e impegnarsi come sempre. E come stiamo facendo".

Paura di non farcela per la salvezza diretta?

"Siamo in grado di salvarci in maniera diretta. Ora voltiamo pagina e ripartiamo"

Marco Zanotti