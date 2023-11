Il nuovo allenatore della Ternana ha parlato di una gara "difficile ma possibile». Breda conscio dei problemi altrui: "Lo Spezia per ora non è squadra»

Il neo tecnico della Ternana Roberto Breda (nella foto), arruolato dal ds Capozzucca dopo l’esonero di Lucarelli, ha inquadrato la partita del ‘Picco’ come "difficile ma possibile", ben conscio dei problemi conclamati che assillano la formazione aquilotta: "Lo Spezia è retrocesso dalla Serie A, ha giocatori forti ma non è ancora squadra. Se noi faremo una gara ambiziosa, vogliosi di fare punti, le loro difficoltà potrebbero crescere. Una formazione temibile, specie per l’organizzazione tattica impartita da Alvini, solo con una grande partita riusciremo a portare a casa punti dal ‘Picco’". Al riparo da sguardi indiscreti, con gli allenamenti rigorosamente a porte chiuse, Breda cercherà di sfruttare l’effetto sorpresa dal punto di vista tattico, prova ne è che in conferenza non si è sbilanciato sul sistema di gioco e sugli uomini che impiegherà, dichiarando solamente che "qualcosa cambierà". Il neo tecnico delle Fere, rispetto al dirimpettaio Alvini, avrà anche qualche altro vantaggio: l’intera rosa a disposizione, una settimana di lavoro interamente dedicata alla preparazione della gara contro le Aquile, la possibilità di sfruttare la fisiologica stanchezza che potrebbe subentrare alla distanza nei bianchi a seguito del match di mercoledì scorso a Lecco. Il tecnico trevigiano potrebbe optare per un cambiamento del sistema di gioco, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2, con il ricorso al trequartista individuato nel talentuoso Cesar Falletti.

Questo il probabile undici iniziale: Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani, Corrado; Falletti; Dionisi, Favilli. La Ternana è ultima in classifica con sei punti: una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte. 10 i gol realizzati, 16 quelli subiti. Fuori casa ha perso quattro partite e pareggiata una.

Fabio Bernardini