Il responsabile del vivaio aquilotto Beppe Vecchio. "Portiamo i giovani fino in prima squadra»

"Orgoglio e senso di appartenenza". Sono queste le parole chiavi su cui punta il responsabile del settore giovanile aquilotto Beppe Vecchio per far crescere nuovi talenti da lanciare nello Spezia: "Il nostro obiettivo, che stiamo peraltro perseguendo in questi anni con buoni risultati, è la crescita dei ragazzi in ottica prima squadra. Per arrivare a giocare al ‘Picco’ i giovani devono maturare l’attaccamento ai colori bianchi e conoscere la storia di questo glorioso club. La recente partita contro il Cesena è la dimostrazione di cosa significhi giocare per lo Spezia. Del resto è impossibile non innamorarsi dell’ambiente aquilotto, i giovani che crescono qui assimilano tutto fin da bambini. C’è la soddisfazione di aver visto tanti giovani passare dal settore giovanile alla prima squadra – ha continuato Vecchio – una gioia duplice per il sottoscritto visto che molti di essi li ho allenati. Se si eccettuano Candelari e Giorgeschi, gli altri ragazzi approdati in prima squadra hanno svolto tutta la trafila nel nostro vivaio".

Nello specifico Vecchio ha analizzato le varie squadre del comparto da lui guidato. "Nella nostra Primavera ci sono tanti bravi giocatori di prospettiva – ha spiegato l’ex capitano aquilotto – noi dobbiamo fornire loro le informazioni per farli crescere ulteriormente traguardando la prima squadra. Se poi arriveranno anche i risultati di squadra saremo tutti più contenti, ma la priorità resta la crescita dei singoli giocatori. Terzi è la persona giusta per guidare la formazione giovanile maggiore".

Per quanto riguarda l’Under 17 Vecchio ha puntato tutto su mister Alessi: "Si tratta di un allenatore con una grandissima esperienza, la persona giusta per far compiere un ulteriore step positivo ai nostri ragazzi. Stesso discorso vale per i mister Giunta e Corallo, ai quali abbiamo affidato le squadre Under 16 e 15. Ovviamente un occhio di riguardo lo abbiamo anche per l’attività di base nella quale opera un uomo molto navigato come Paolo Rovani. Ripartiamo da una base di spessore, vogliamo migliorare ulteriormente". La novità è rappresentata, quest’anno, dalla prima squadra femminile: "Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione aver creato i presupposti affinché le ragazze che entrano nel nostro club possano ambire alla prima squadra". La chiosa è per i sentimenti che Vecchio prova per i colori bianchi: "Ho girato tante piazze, ma la vicinanza che la gente mi ha trasmesso a Spezia non l’ho mai trovato altrove. Qui mi sento a casa".

