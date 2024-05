Il sostegno dei tifosi è stato determinante: "Ancora due battaglie per la salvezza"

"’Picco’ strepitoso, il sostegno del popolo bianco è stato determinante per la vittoria dei bianchi. Ancora due battaglie per conseguire la meritata salvezza". Esultano i tifosi aquilotti per la vittoria del loro Spezia contro il Palermo nella data speciale del primo maggio: "Ora, come nel 2006, lottiamo insieme per conquistare la cadetteria".

Felicissimo Sandro Bucchioni: "Vittoria sofferta ma guadagnata grazie al cuore e al sacrificio profuso ad oltranza dai giocatori che hanno ostentato un carattere che è tipico di noi spezzini. Il ‘Picco’ è stato superlativo. Dieci e lode a Hristov, uno di noi perché nonostante l’infortunio ha risposto presente alla chiamata del tecnico. Prezioso il contributo di mister D’Angelo, che è riuscito a trasmettere quella carica che la categoria e noi spezzini esigiamo. Le partite con il Cosenza e il Venezia saranno da affrontare con lo stesso spirito combattivo’".

Esulta il mitico Stefano Stefanini: "Lo Spezia ha disputato una buona prestazione, grazie anche a una difesa al limite della perfezione. Il centrocampo ha fatto un buon lavoro, mentre in attacco Di Serio ha elevato l’incisività della squadra sotto porta, un giocatore imprescindibile in Serie B. Importante anche il contributo dei subentrati. Adesso barra sempre dritta, lo Spezia ha le capacità di giocarsi le ultime due partite contro il Cosenza e il Venezia facendo perno sulle proprie forze, al di là delle motivazioni degli avversari. Il pubblico è stato fondamentale, non solo in curva ma anche nei distinti".

Al settimo cielo Sabrina Croce: "Siamo felicissimi per una vittoria che profuma di salvezza. Il primo maggio per noi resta una data speciale: nel 2006 lo Spezia fu promosso in Serie B, mercoledì scorso ha messo un mattone fondamentale per la cadetteria. Pubblico straordinario, ha trascinato gli Aquilotti alla vittoria, ora mancano gli ultimi due match da affrontare con la stessa combattività. Un plauso a Di Serio, Elia e a D’Angelo".

Ottimista Cristian Fregoso: "Successo importantissimo in chiave salvezza, conquistato dai bianchi insieme a noi supporter, il ‘Picco’ ha fatto la differenza con un tifo incessante. Ormai la squadra ha assimilato in pieno lo spirito spezzino della combattività ad oltranza. Ora ancora due battaglie finali per una salvezza diretta che sarebbe meritatissima".