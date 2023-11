Il tecnico del Sassuolo: "Lo Spezia ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato». Dionisi chiede massima attenzione. Lo spezzino Mulattieri sarà titolare

"Sarà una partita da dentro o fuori, l’obiettivo è passare il turno". Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, memore dello scivolone patito dalla sua squadra lo scorso anno in Coppa Italia contro il Modena, ha messo in guardia i suoi: "Il match contro lo Spezia andrà affrontato con l’atteggiamento giusto perché in queste partite i valori si pareggiano. Lo Spezia è una squadra forte, che sta vivendo un momento un po’ così ma che sono sicuro ne verrà fuori perché ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato". Il tecnico toscano darà spazio a chi ha giocato di meno, in primis allo spezzino ed ex aquilotto Samuele Mulattieri, che con lo Spezia giocò tre gare in Serie B a soli 17 anni (campionato 2017-18), firmando anche un gol a Pescara, per poi essere ceduto nell’estate 2018 all’Inter per un milione e settecentomila euro. Possibile un turno di riposo per Daniel Boloca che ha già giocato ben otto partite in Serie A, anch’egli nella veste di ex dello Spezia, sebbene il tesseramento triennale che il ds Angelozzi propose nell’estate 2020 non fu poi concretizzato dopo il suo addio, con l’atleta a ripiegare sul Frosinone. Non certa la presenza in campo dal primo minuto di Erlic, il cui forte legame con Spezia resta intatto a fronte delle sue 88 indimenticabili presenze in maglia bianca. Indisponibili i centrocampisti Obiang e Henrique e l’attaccante Alvarez, non al meglio Tressoldi. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1.

Nell’undici iniziale, davanti al portiere Cragno, giocheranno Missori (classe 2044), Viti (in ballottaggio con Erlic), Ferrari e il norvegese Pedersen. In mediana spazio a Thorstvedt (l’alternativa è Boloca) e Racic, mentre in attacco giostreranno Castillejo, Bajrami (o Volpato) e Ceide con Mulattieri punta centrale. A disposizione: Consigli, Pegolo, Toljan, Vina, Erlic, Boloca, Lipani, Volpato, Laurienté, Bajrami, Pinamonti. Nel campionato di Serie A gli uomini di Dionisi non stanno particolarmente impressionando, fermi a quota undici punti con tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

Fabio Bernardini