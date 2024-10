In occasione dell’inaugurazione del laboratorio Space Lab. Elia e Gazzoli al liceo ’Pacinotti’

Sport e scuola a braccetto ieri al liceo ’Pacinotti’ in occasione dell’inaugurazione del laboratorio Space Lab, con strumentazioni all’avanguardia per l’analisi statica e dinamica del corpo umano. Alla cerimonia, con la dirigente scolastica Grazia Geranio, i collaboratori vicari Riccardo Barotti e Damiano Moscatelli, la progetto Pnrr Daniela Salis, personale amministrativo e docenti del Dipartimento di Scienze Motorie, Salvatore Barbagallo (presidente ordine medici), Cristina Rossi (consiglio direttivo dell’Ordine) e il delegato Coni di Spezia Federico Leporati, hanno partecipato per lo Spezia Calcio il calciatore Salvatore Elia, il responsabile comunicazione Gianluca Parenti e l’amministratore delegato Andrea Gazzoli. "Siamo molto felici di essere qui – le parole di Gazzoli – da ex liceale guardo con soddisfazione i progressi fatti per gli studenti che stanno coltivando il proprio futuro. Per noi è fondamentale aprire un dialogo con gli istituti del territorio, per rappresentare anche solo una piccola parte del percorso di crescita e formazione dei giovani. In tal senso la bella collaborazione con il “Pacinotti” ci rende molto soddisfatti. Era doveroso per noi esser qui a testimoniare questo importante step tecnologico di un liceo che come noi guarda a presente e futuro".

Il professor Alessandro Bonanni, responsabile del laboratorio, ha effettuato una dimostrazione pratica di Space Lab con l’ausilio di due studentesse della classe 4LB, Vittoria Facco e Valentina Scalari, campionesse rispettivamente di triathlon e tennis che si sono sottoposte a prove di dinamica di passo, valutazione della potenza muscolare e mobilità articolare.