La Cremonese è al quinto posto e si è rinforzata con Falletti. L’ex Stroppa però non si fida: "Temo l’orgoglio degli aquilotti»

Quinto posto in classifica con 35 punti, a solo tre lunghezze dal secondo posto, 29 gol realizzati, migliore difesa del campionato con 16 reti subite. I numeri eccellenti della Cremonese attestano la programmazione vincente impostata dalla società grigiorossa, con in testa l’appassionato patron Giovanni Arvedi che non ha risparmiato investimenti pur di riportare la ‘Cremo’ nell’Olimpo del calcio. Emblematico il caso dell’attaccante Coda che la Cremonese ha soffiato proprio allo Spezia in estate (Macia e Melissano avevano strappato un accordo di massima col giocatore) acconsentendo a pagare un ingaggio super. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con Coda autore di nove gol. Per inciso, quello del bomber napoletano non è l’unico ingaggio azzeccato, se è vero che sotto l’ombra del Torrazzo sono arrivati il difensore Antov, il centrocampista Majer, l’attaccante Vazquez e, nell’attuale sessione invernale, il talentuoso fantasista Falletti. Oltre alle conferme dei vari Zanimacchia, Castagnetti, Ciofani, Valeri, Lochoshvili, Buonaiuto, Okereke. Per il match odierno mister Stroppa, non potrà disporre del Nazionale congolese Pickel, impegnato nella Coppa d’Africa e degli infortunati Buonaiuto e Tuia.

Il tecnico, conoscendo bene l’ambiente spezzino, ha ammonito: "Vietato distrarsi per ciò che succede sugli spalti, pensiamo a noi. Lo Spezia ha una rosa competitiva, la partenza non ottimale può avere complicato per loro le cose, tenendo conto delle aspettative di una tifoseria così calda. Temo l’orgoglio degli Aquilotti". Il sistema di gioco è il 3-5-2. A guardia dei pali vi sarà Jungdal, con un terzetto di centrali difensivi composto da Antov, Ravanelli e Bianchetti, supportato dagli esterni Sernicola e Zanimacchia. Confermato in cabina di regia Castagnetti, con ai lati Collocolo e Falletti. In attacco Vazquez e Coda.

Fabio Bernardini