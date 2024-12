La curiosità. Dalla Bulgaria per seguire Hristov

Molti tifosi aquilotti residenti fuori provincia hanno deciso di disertare la trasferta di Genova , come segno di solidarietà per chi non ha potuto partecipare a causa del divieto. Tra i presenti al ‘Ferraris’ nel settore ospiti c’erano il mitico Franchino Capozza (residente a Marina di Pietrasanta) una famiglia spezzina che vive a Genova, un supporter partito da solo da Firenze, due ragazzi provenienti da Pistoia, qualche tifoso in arrivo dalla Lombardia e dalla Lunigiana. Presenti anche due bulgari venuti appositamente per Hristov. Anche in tribuna non sono mancati gli appassionati dei colori bianchi, protagonisti al termine del derby quando si sono recati vicini al settore ospiti per applaudire i giocatori che si erano avvicinati a salutare. Da segnalare, prima del match, un pranzo tra i vertici societari di Spezia e Samp.

F.B.