La Nspg Trading Logistic torna a vincere. Ferraguti super, espugnata Pontedera

GRUPPO LUPI PONTEDERA

NPSG TRADING LOGISTIC

(26-24 / 21-25/ 16-25/ 18-25)

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Lazzeri 3, Luisori, Menichetti 6, Nicotra 11, Carrai, Frosini 24, Maggiorelli, Pozza 7, Lazzeroni 2, Anselmi 5, libero Grassini. All. Nuti

NPSG TRADING LOGISTIC: Perassolo 14, Pierro, Moretti 7, Ferraguti 24, Kolev 6, Bettucchi 18, Materno, Zoratti 10, libero Briata. All. Parisi L.

Arbitri: Verzoni e Scarpitta

Pontedera– Torna al successo la Npsg Trading Logistic che in trasferta rifila ai Lupi Pontedera un secco 3-1, riscattando le ultime prove e dimostrando di aver ritrovato la propria brillantezza. Ad esclusione della prima tiratissima frazione di gara, conclusa 26-24 in favore dei locali, i biancazzurri hanno avuto vita abbastanza facile, riuscendo a chiudere il match senza troppi problemi, trascinati anche da un super Ferraguti che ha condiviso con Frosini la palma di top scorer dell’incontro.

"È un successo importantissimo – spiega coach Parisi - perché ci fa capire che, anche se ci sono giocatori indisponibili ed altri a mezzo servizio per problemi fisici, chi entra in campo può giocarsela con chiunque fino in fondo. All’inizio la nostra battuta è stata poco incisiva e, considerata le qualità del palleggiatore avversario, abbiamo fatto fatica nella fase break. Poi piano piano abbiamo preso le misure e siamo riusciti a contenere il loro attacco. Siamo stati molto attenti in fase d’attacco e questo ci ha permesso di contenere gli errori e vincere delle azioni lunghe, cosa che non eravamo più riusciti a fare nelle ultime partite".

Questi i risultati della decima giornata del campionato di volley maschile Serie B girone D: Volley Modena – Volley Camaiore 1-3, Sassuolo-Jumboffice Fi 1-3, Firenze Volley-Volley Parma 3-2, Ama S. Martino- Volley Grosseto 0-3, Lupi S. Croce Pisa -Vvf Re 3-0, Cus Ge-Cecina Li 3-1. Riposava: Arno Pisa.

Classifica: Jumboffice Fi 23, Ama S. Martino 22, Lupi S. Croce Pisa, Volley Camaiore e Volley Sassuolo 20, Volley Grosseto 19, Npsg Trading Logistic 17, Cus Ge 15, Volley Modena 13, Cecina 11, Arno Pisa 10, Vvf Re 7, Firenze Volley e Pontedera 6, Volley Parma 1. Il prossimo appuntamento per gli spezzini sarà ancora in trasferta, sabato prossimo alle 18 contro il Volley Modena nell’impianto di Fiorano Modenese.

Ilaria Gallione