La preparazione dei nerazzurri allenati da Alberto Aquilani. Torregrossa scalpita per una maglia. Valoti l’alternativa a centrocampo

Giornata di vigilia del derby per il Pisa. E come consuetudine in stagione, il venerdì la squadra nerazzurra abbandona il tradizionale quartier generale di San Piero a Grado (alle porte della città), spostandosi all’Arena Garibaldi per effettuare la rifinitura pre-partita. Questa settimana, se possibile, la preparazione di Alberto Aquilani e del suo staff è stata ancor più maniacale, considerando il peso specifico della sfida contro lo Spezia. L’obiettivo tra le fila dei nerazzurri è tenere vivo quell’entusiasmo ritrovato nelle ultime quattro partite, nelle quali sono arrivati otto punti, anche grazie a un Torregrossa in più. Il numero dieci, dopo aver vissuto una prima parte di stagione complicata soprattutto a causa degli infortuni, che lo hanno costretto a saltare nove partite, adesso sembra essere finalmente in forma. Lo spezzone contro la Reggiana (condito dall’assist a Bonfanti) e la gara da titolare contro il Lecco hanno rimesso al centro del Pisa il suo giocatore più talentuoso negli ultimi trenta metri. Ora Torregrossa auspica alla seconda partenza dal primo minuto consecutiva, evento che è accaduto solo una volta in stagione, contro proprio lo Spezia e il Cittadella.

Al momento, sembra proprio lui il favorito per il ruolo da trequartista, a ridosso di un centravanti, che potrebbe essere Mlakar. Il ballottaggio con Valoti, non convocato a Lecco ma tornato ad allenarsi con la squadra già da lunedì, dove ha svolto metà allenamento in gruppo, vede infatti favorito l’italo-venezuelano. Ma, se mentre la convocazione del capocannoniere del Pisa sembra probabile, quella di Beruatto, anche lui rientrato sui prati del ’Cetilar’ in settimana dopo oltre un mese di assenza a causa di un infortunio alla caviglia, risulta maggiormente un’incognita. Molti dubbi saranno sciolti dallo stesso Aquilani, dopo la conferenza stampa di oggi.

Lorenzo Vero