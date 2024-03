LA SCHEDINA. Matteo Croce azzecca 8 risultati. Avamposto in vetta Nel turno pre-sosta di Serie B, l'Avamposto Bianconero si distingue nella Schedina Spezia’s Confidential in onore di Rino Capellazzi. In testa alla classifica il club Cavatorti, seguito da Pucciarelli e Romito. Pronostici per la 31ª giornata da Giulio Zanchetta del club Bragazzi.