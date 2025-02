La società. Francis applaude squadra e pubblico: "Non hanno mollato. Orgogliosi di loro»

"È stata una partita dura, ma non abbiamo mai mollato, né come giocatori né come tifosi, dobbiamo esserne orgogliosi". Il vice presidente Paul Francis, che domenica ha seguito la partita in tribuna a fianco degli investitori del gruppo Justin Paul Kenna, Paul Lokam e Glenn Anthony Lovett ha voluto lanciare attraverso de La Nazione un messaggio forte all’intero ambiente: "Questa lotta instancabile, in campo e sugli spalti, che rappresenta lo Spezia Calcio, la porteremo a Bolzano". Il neo patron del club bianco, calandosi perfettamente nella mentalità spezzina, ha quindi assecondato la forza, il coraggio e la voglia di non mollare mai tipici del popolo bianco. ’Noi non molleremo mai’, hanno cantato i 9mila spezzini del ‘Picco’, applaudendo i protagonisti, Chichizola fa sue queste parole. "La squadra non arretrerà di un millimetro". Francis, nel rincuorare tecnici, giocatori e allenatore, non ha coniugato... sacro e profano. Prima del match, ha ricevuto dal popolare tifoso ‘Don Mugna’ un rosario, che non ha esitato a mettersi al collo. La squadra, ha già ripreso ieri mattina la preparazione in vista del match di venerdì a Bolzano; saranno assenti gli infortunati Sarr e Soleri e lo squalificato Lapadula. Da valutare Elia, si spera nel rientro del febbricitante Cassata. Non al meglio Degli Innocenti. Fabio Bernardini Nella foto: Glenn Anthony Lovett, Federico Mari e Rosemary Luoise