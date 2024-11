LA TRASFERTA. Tanti ’ex’ in campo. Oltre duecento tifosi presenti al Barbera

"Se segno al Palermo non esulto". Edoardo Soleri sfiderà domani la sua ex squadra. "Sarà una partita particolare per me, a Palermo ho passato tre anni importanti. Sarà bello ritrovare amici ed ex compagni, ma sono concentrato al massimo per lo Spezia". Soleri vanta 110 presenze in rosanero con 22 gol e una promozione in B. Per lui San Paolo, Roma, Palermo e Spezia sono le città più importanti. Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex rosanero Aleš Mateju: "A Palermo mi sono trovato molto bene, ma ora penso solo allo Spezia. Sarà una partita un po’ diversa, ma non sarò nervoso più di tanto. In caso di gol, non esulterò". Un altro fresco ex del Palermo è Giuseppe Aurelio, approdato in riva al Golfo la scorsa estate: al suo attivo ha 35 presenze e due reti con la formazione siciliana. Sul fronte opposto si rivedrà l’ex capitano Dimitrios Nikolaou, 112 presenze e due gol nello Spezia. Saranno oltre 200 i tifosi aquilotti sugli spalti del ‘Barbera’, un numero davvero considerevole considerando la distanza e i costi della trasferta. Infine, è già aperta la prevendita per il match Spezia-Cittadella, in programma l’8 dicembre al ‘Picco’: previsto uno uno sconto del 20 per cento fino a lunedì per i biglietti di tribuna.

Fabio Bernardini