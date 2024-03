L’allenatore dei biancorossi pugliesi chiede aggressività alla sua squadra. Iachini chiama a raccolta i tifosi: "C’è bisogno del vostro sostegno»

Il tecnico del Bari Giuseppe Iachini (nella foto) ha richiamato i tifosi biancorossi al massimo sostegno per la gara contro lo Spezia: "Sono arrivato qui in un clima pressante, mi auguro di avere i nostri supporter dalla nostra parte perché i ragazzi ne hanno bisogno". Il tecnico ha poi analizzato il momento della sua squadra: "Stiamo cercando di preparare una prestazione importante per battere lo Spezia che, al di là della classifica, è una squadra partita per vincere il campionato e ha buoni giocatori in tutti i reparti. Gli uomini di D’Angelo, prima della sconfitta contro la Feralpi, erano reduci da cinque risultati utili consecutivi, quindi dovremo affrontarli con grande attenzione, organizzazione, atteggiamento e mentalità per tutti i 95’. La mia squadra deve essere figlia del suo allenatore, dovrà andare in campo a testa alta, aggressiva, dominatrice". Iachini ha, nelle quattro partite della sua gestione, utilizzato il 4-3-1-2 e il 3-4-1-2. Ipotizzando quest’ultimo sistema di gioco si può prevedere la seguente formazione: Brenno; Matino, Di Cesare, Zuzek; Dorval, Lulic, Benali, Ricci; Sibilli; Puscas, Nasti. In panchina gli ex aquilotti Acampora, Bellomo e Morachioli. D’Angelo ritroverà due sue pupilli allenati nel Pisa: Sibilli e Puscas, quest’ultimo vanamente inseguito dal club aquilotto a gennaio. Non saranno del match Vicari, Koutsoupias, Diaw e Maita. Il Bari, a quota 33 punti, ha realizzato 21 punti tra le mura amiche. Solo 27 i gol realizzati, 32 quelli subiti.

Fabio Bernardini