L’allenatore guarda avanti con fiducia: "Potevamo andare in vantaggio e anche pareggiare, siamo stati puniti dagli episodi». "Non posso rimproverare nulla alla squadra»

Parma stregato per lo Spezia, come all’andata. Gioca a tratti anche bene, sfiora il gol del vantaggio, ma i minuti finali dei tempi sono fatali. Che fosse difficile si sapeva, ma regalare i gol a squadroni come il Parma non ci sta. Guadiamo il bicchiere mezzo pieno e pensare alle ultime cinque partite per mantenere la categoria. Il primo ai microfoni Pecchia, che loda lo Spezia.

"Sapevamo che era difficile, abbiamo sofferto un’ottima squadra, ma abbiamo vinto meritatamente. Era importante vincere" D’Angelo non fa una piega e analizza cosi la gara.

"Abbiamo disputato una buona partita, sopratutto nel primo tempo, potevamo andare in vantaggio con Kouda, abbiamo preso gol su calcio d’angolo. Nella ripresa tante mischie, un palo clamoroso e una quasi autorete di Circati che potevano darci il pareggio. Non posso rimproverare nulla alla squadra che ha fatto bene, ma punita dagli episodi. Siamo partiti bene e creato situazioni da gol".

Avevate preparato la partita in che modo, chiudere le aree di gioco del Parma e ripartire?

"Avevamo preparato la partita cercando di sfruttare le nostre caratteristiche di palleggio e con la qualità dei tanti nostri giocatori. E fino al gol eravamo stati molto bravi e rischiato nulla. E avuto la clamorosa palla gol".

A fine gara tutta la squadra a consolare Zoet, lei cosa dirà?

"Nulla, Zoet è un ottimo portiere, ha giocato la Champions e saprà cosa fare in questi momenti. Certo se un attaccante sbaglia un gol può rimediare, l’errore del portiere è purtroppo più pesante. Altre volte ci ha salvato e quindi, siccome nel calcio si sbaglia e si sbaglierà ancora, non è successo nulla".

Cosa dirà alla squadra che stasera giocherebbe i play out contro il Bari?

"Mancano cinque partite alla fine, saranno tutte importanti, dobbiamo prepararci al meglio a cominciare da sabato contro la Sampdoria al Picco. Stiamo giocando un buon calcio e spesso puniti dagli episodi. Ma guardiamo avanti con fiducia. A me la squadra è piaciuta".

In zona gol si fa fatica, anche le sostituzioni oggi non hanno cambiato nulla in avanti.

"Anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo provato con tutti i giocatori a disposizione. Facciamo gol con altri giocatori. Volevamo buttare nella mischia Di Serio negli ultimi 20’, ma il ragazzo non era pronto mentalmente pensando all’infortunio subìto e abbiamo preferito non rischiare".

Marco Zanotti