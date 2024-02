L’allenatore la scorsa stagione ha salvato il Verona proprio a spese dello Spezia. FeralpiSalò seguita solo da 11 tifosi. Zaffaroni evoca brutti ricordi

Sarà una Feralpisalò ferita e arrabbiata quella che stasera sfiderà lo Spezia al ‘Picco’. La sconfitta casalinga contro l’Ascoli, complice un gol annullato al 94’ a Manzari, ha sollevato le proteste veementi del club presieduto da Giuseppe Pasini, con il ds Andrea Ferretti che ha alzato la voce: "Vogliamo rispetto, abbiamo subito un altro errore arbitrale. La rabbia accumulata dovremo trasformarla in energia positiva per fare una grande partita nello scontro diretto contro lo Spezia". Concetti ripresi da mister Marco Zaffaroni: "Dovremo disputare una prestazione di grande livello contro uno Spezia che sta attraversando un momento positivo".

Questo il probabile undici iniziale (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi (in ballottaggio con Letizia), Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic. Indisponibili lo spezzino Ferrarini, Compagnon, Carraro e Dubickas. La Feralpisalò occupa l’ultimo posto in classifica con 21 punti. La formazione gardesana condivide col Lecco il primato di partite perse, quindici e, parimenti, come il Lecco e lo Spezia, ha vinto solo cinque partite. 27 i gol realizzati, 42 quelli subiti. Con l’avvento, lo scorso 23 ottobre, di mister Zafferoni in panchina (la scorsa stagione salvò il Verona ai danni dello Spezia), la Feralpisalò ha conquistato 16 punti in altrettante partite. Un avversario da non sottovalutare visto che ha battuto la Cremonese la Sampdoria, il Catanzaro e pareggiato col Venezia.

Considerando la giornata lavoratovia, la FerlapiSalò sarà seguita solo da 11 tifosi.

Fabio Bernardini