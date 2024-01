L’allenatore non ha nulla da rimproverare per l’impegno: "Abbiamo giocato alla pari con la Cremonese, il campionato è lungo». D’Angelo: "Non è il momento di fare processi»

Ancora una sconfitta, anche immeritata per lo Spezia, punito oltre i propri demeriti dagli episodi. E la paura, l‘ambiente che contesta e il fragile carattere della squadra fanno il resto. Non è contento l’ex Stroppa, voleva che la partita fosse chiusa nel primo tempo. "Abbiamo giocato bene e potevamo fare più gol, poi all’inizio della ripresa abbiamo commesso errori e rischiato. Comunque vittoria meritata". Quindi spezza una lancia in favore dello Spezia. "La retrocessione fa male, sempre, poi diventa tutto negativo, c‘è chi riesce a reagire subito e chi no. Lo Spezia comunque è un’ottima squadra".

Arriva D’Angelo e gli viene chiesto se dopo aver messo fuori Moutinho, ora lo farà con Salvatore Esposito. "Non sono d’accordo, ha fatto un errore, ma è un calciatore che ci tiene moltissimo. A Cittadella non c’era e abbiamo perso 4-1. Non perdiamo per Salvatore. Oggi i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto, quindi è colpa mia. La Cremonese ha meritato, ma tutta la differenza non l’abbiamo vista. Con Kouda due volte potevamo fare gol. Dal punto di vista dell’impegno non ho nulla da rimproverare. Ora è il momento di stare tutti vicini alla squadra e andare avanti".

C’è ancora tempo, conferma?

"Non è il momento di fare processi, c’è una partita in meno, ma tempo ne abbiamo ancora, in B le cose cambiano in modo veloce e quanto meno te lo aspetti. Quindi dobbiamo cercare di reagire e andare avanti".

La Ternana ha vinto con i nuovi, qui non arriva nessuno...

"Il campionato è lungo, abbiamo le possibilità di recuperare, contro la Cremonese abbiamo giocato alla pari, non possiamo ribellarci alla critica e prendere atto che siamo ultimi in classifica. Sul mercato stiamo aspettando in settimana".

Non pensa che questa squadra ha basi non adatte alla B?

"Lo Spezia aveva giocatori fortissimi come Ekdal, Zurkowski, Dragowski, sono andati via, abbiamo alcuni come Wisniewski, Reca ed Elia fuori. Io ci credo fino al termine e penso che pur nelle difficoltà reagiremo e possiamo e dobbiamo farcela".

Marco Zanotti