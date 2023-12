L’ARBITRO. Ascoli-Spezia diretta da Marchetti

La sfida-salvezza Ascoli-Spezia sarà diretta dal 34enne Matteo Marchetti (nella foto) della sezione di Ostia Lido. Un arbitro giovane, tra i più promettenti dell’Aia, che ha all’attivo 27 direzioni in Serie A e 24 in B. Marchetti ha già diretto lo Spezia in tre occasioni, tutte in Serie A: Spezia-Fiorentina 1-2 (2021-22), Spezia-Napoli 0-3 (2021-22), Udinese-Spezia 2-2 (2022-23). Anche per l’Ascoli tre le direzioni per un bilancio di due vittorie bianconere e una sconfitta. Assistenti Davide Moro della sezione di Schio e Thomas Miniutti della sezione di Maniago,l quarto ufficiale Francesco Zago della sezione di Conegliano. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, all’Avar Luca Zufferli di Udine.

F.B.