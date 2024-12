L’arbitro. Aureliano dirige con la solita serenità

Arbitro AURELIANO 6,5: dirige con la consueta personalità e tranquillità, non mancando di alzare la voce in alcuni frangenti con i protagonisti. Meglio la sua direzione nella ripresa rispetto al primo tempo. Adotta sulle prime un atteggiamento permissivo negli interventi ravvicinati tra giocatori, salvo poi essere più fiscale in alcuni frangenti quando la partita sale di tono dal punto di vista agonistico. Forse troppo severe le ammonizioni a Bandinelli e Hristov, non si avvede in modo abbastanza clamoroso del calcione rifilato da Depaoli a Reca, concedendo la rimessa laterale ai doriani.