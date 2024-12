L’arbitro. Prontera, direzione con tante sbavature

PRONTERA 5,5: non una grande direzione per un arbitro dal suo curriculum, specie nel primo tempo. Obbligato a spezzettare la partita gioco a ripetizione per il gioco maschio messo in mostra dai ventidue in campo, è però fin troppo fiscale su alcuni interventi veniali dei bianchi. Giuste le ammonizioni, tranne quella un po’ esagerata a Hristov per proteste. Grave l’errore sulla mancata espulsione di Henry per una gomitata allo stesso capitano aquilotto. Sbaglia nel concedere il calcio di rigore a Di Serio, richiamato dal Var si avvede della svista e torna sui suoi passi.