L’arbitro. Valanga di cartellini. Pizzuto insufficiente

PEZZUTO 5,5: direzione di gara al di sotto delle attese. Il direttore di gara pugliese lascia giustamente molto giocare per agevolare lo spettacolo, ma va ben oltre il lecito consentendo a Bellich di trattenere costantemente per la maglia Pio Esposito. Grazia Leone dal giallo per un fallo netto su Bandinelli, non fa altrettanto per un intervento similare di Wisniewski. Giuste le ammonizioni a Nagy, Buglio, Pierobon, Di Serio, Kouda; espelle Gerbo e Cassata dalle panchine per proteste. Nella ripresa è bravo a concedere il rigore per fallo netto di Pierobon su Degli Innocenti.