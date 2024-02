L’attaccante ha lasciato ieri lo Spezia per raggiungere la squadra prima in classifica nella seconda divisione. Riscatto a 1,5 milioni. Krollis in prestito al Vyskov in Repubblica Ceca

L’attaccante Raimonds Krollis ha lasciato ieri lo Spezia per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Mfk Vyskov, club primo in classifica nella Lega nazionale ceca (secondo livello). Sfumato in extremis, lo scorso 1 febbraio, il trasferimento alla Triestina, la società aquilotta ha cercato di piazzare il Nazionale lettone in Svizzera o in Turchia, per poi indirizzare le attenzioni in Repubblica Ceca (ieri terminava il mercato) dove ha trovato la disponibilità del Vyskov, la cui proprietà non sta badando a spese pur di centrare la promozione nella massima serie, con investimenti importanti anche in Spagna dove possiede il Leganes, primo in classifica in Segunda division. Krollis, acquisito dal Valmeira per 1,2 milioni di euro nel gennaio 2023, se sarà riscattato dal Vyskov porterà nelle casse aquilotte 1,5 milioni di euro, più il 20 per cento sulla rivendita. Una buona operazione condotta da Macia e Melissano che consentirà, in prospettiva, di rientrare dell’investimento fatto. Resta da piazzare Moutinho. Prosegue, nel frattempo, la preparazione degli Aquilotti, a Follo, a porte chiuse. Mister D’Angelo ha provato ieri l’undici anti-Modena, con varie opzioni tattiche prese in considerazione: dal 4-4-2 al 3-4-1-2 al 3-4-2-1. Queste ultime due ipotesi contemplano il ritorno tra i titolari di Gelashvili a fianco di Muhl e Nikolaou. I bianchi, a Modena, saranno sostenuti da molti tifosi a dimostrare un attaccamento che va oltre la categoria e la classifica. Ieri, tra l’altro, una delegazione dei supporter ’Sonà per le Aquile’ è stata ricevuta dal sindaco Peracchini.

Infine, da segnalare la serata magica dell’ex aquilotto Dragowski con il Panathinaikos nella semifinale di Coppa di Grecia contro il Paok. Ben tre i rigori parati dal polacco che hanno permesso alla formazione atenese di approdare in finale.

Fabio Bernardini