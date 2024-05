Lavori in curva Ferrovia, i tifosi traslocano

A stretto giro di posta, probabilmente tra una settimana, partiranno i lavori per la copertura della curva Ferrovia. Il club bianco sta definendo gli ultimi dettagli con l’impresa costruttrice e, a seguire, vi sarà il via libera all’edificazione dell’opera che ha un costo stimato di tre milioni di euro, due dei quali finanziati dal club bianco con immissione diretta di cash dai Platek (in assenza di mutuo bancario) e uno dalla Regione Liguria e Comune della Spezia. Il club aquilotto punta a completare la costruzione della copertura nel minor tempo possibile al fine di ridurre il disagio dei tifosi della curva Ferrovia che, con il cantiere aperto, dovranno necessariamente trasferirsi negli altri settori. Tenendo conto che il campionato di Serie B inizierà il 16 agosto, per qualche partita i supporter della mitica Ferrovia saranno costretti a traslocare in curva Piscina e in gradinata.

L’ad Andrea Gazzoli è impegnato a vagliare varie soluzioni, una delle quali, la più logica, porta alla riduzione dello spazio riservato ai tifosi ospiti in curva Piscina, attualmente di 1500 posti. In pratica lo spicchio della Piscina che solitamente è occupato dai supporter delle squadre avversarie, sarebbe ridotto drasticamente a solo 500 unità o poco più, recuperando mille posti da riservare agli spezzini. In tal modo la curva Piscina, che ha attualmente una capienza di 1977 posti per i tifosi locali, aumenterebbe a 2977, dando modo di risolvere parzialmente l’emergenza di ricollocazione dei supporter spezzini. Considerando che la curva Ferrovia ha una capienza di 4014 posti, è presumibile che chi non troverà posto in curva Piscina, sarà sistemato in gradinata. Difficile pensare ad altre ipotesi, visto che spazi per costruire tribune provvisorie al ‘Picco’ non ce ne sono.

Lo Spezia sta cercando di trovare la soluzione migliore alimentando un dialogo costante con la stessa tifoseria aquilotta. La parola finale, spetterà, ovviamente alle forze dell’ordine il cui parere sarà decisivo. Sempre in ottica ‘Picco’, il Sestri Levante ha indicato l’impianto spezzino come ‘stadio di casa’, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C, in attesa che il ‘Sivori’ sia adeguato ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega di Serie C. In seno al club rivierasco c’è, comunque, fiducia di poter giocare la prima partita di campionato sul terreno amico.

FIOCCO rosa in casa Spezia. Ieri, all’ospedale di Pisa, è nata Sofia, primogenita del team manager Lorenzo Ferretti e della consorte Jennifer Bellegoni. Vive felicitazioni.