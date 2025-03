L’AVVERSARIO. Grinta Mignani:: "Per noi è la partita più importante della stagione»

A distanza di 6 mesi dall’incredibile vittoria conquistata dallo Spezia contro il Cesena al ‘Picco’ (2-1 all’ultimo secondo del 100° minuto, con le Aquile in 10 e Soleri in porta), il tecnico dei romagnoli Michele Mignani (nella foto) non ha ancora dimenticato quel ko: "Una sconfitta indigesta che ci ha però consentito di crescere. Per noi la gara contro lo Spezia sarà la più importante della stagione. Prima della sosta vogliamo fare punti, anche se la sfida contro lo Spezia sarà difficile. Giocare contro un avversario così forte ci spingerà a tirare fuori qualcosa in più, sarà un bel banco di prova". Mister Mignani potrà contare sull’intera rosa, con le sole eccezioni dell’ex aquilotto Antonucci e Mangraviti (provati al suo posto Piacentini e Pieraccini), entrambi squalificati.

Non al meglio l’attaccante La Gumina, alle prese con un problema alla caviglia: sarà valutato fino all’ultimo, ma pare difficile il suo impiego dall’inizio. Il Cesena occupa il sesto posto con 41 punti, in piena zona playoff: un risultato lusinghiero considerando che si tratta di una neopromossa. I romagnoli stanno attraversando un ottimo momento di forma, sintetizzato dalle tre vittorie contro Reggiana, Cremonese e Salernitana, con i pareggi con Pisa e Brescia. Rilevante il ruolino di marcia dei bianconeri tra le mura amiche, secondo solo a Sassuolo, Pisa e Spezia: ben 26 i punti conquistati all’Orogel-Manuzzi: 39 i gol realizzati (10 da bomber Shpendi) 37 quelli incassati.

Fabio Bernardini