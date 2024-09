L’avversario. Grosso-D’Angelo, derby fra tecnici. In panchina sfida tutta pescarese

Sassuolo-Spezia sarà una sorta di derby tra i tecnici D’Angelo e Grosso, quest’ultimo nato a Roma, ma cresciuto a Pescara, città natale dell’allenatore aquilotto. Ieri il trainer neroverde ha tessuto gli elogi per il suo collega e lo Spezia: "Affrontiamo una squadra di livello, seconda in classifica, che ha grandi qualità, energia e entusiasmo. Gli Aquilotti vengono da un campionato difficilissimo nel quale hanno imparato tanto. Lo scorso anno sono partiti con i migliori propositi di tornare in Serie A, ma poi si sono ritrovati a lottare per non retrocedere. Ora hanno tramutato quella sofferenza in energia, anche grazie a un allenatore che conosco molto bene e sta facendo un ottimo lavoro". Il tecnico ex campione del mondo con l’Italia nel 2006 (suo il rigore decisivo nella finale con la Francia) ha poi rilanciato le ambizioni della sua squadra: "Sarà una partita piena di insidie nella quale vogliamo essere protagonisti, cercheremo di mettere in campo il meglio di noi per ottenere il massimo. Il nostro gruppo ha un grande potenziale, non deve però abbassare la guardia perché questo è un campionato difficilissimo". Reduce dalla vittoria in Coppa Italia a Lecce, Grosso sta valutando i giocatori più in forma da mandare in campo: "Quando si giocano più partite in pochi giorni qualche scoria resta". Sicuri indisponibili Lovato e Berardi.

Fabio Bernardini