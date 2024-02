L’avversario. Veneti reduci da 4 ko consecutivi. Gorini: "Torniamo a fare punti»

Il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini (nella foto) ha suonato la carica ieri alla sua squadra. "Le prestazioni ci sono sempre state, anche nelle sconfitte. Al ‘Picco’ vogliamo fare punti, pur rispettando lo Spezia che è stato costruito per andare in A". L’allenatore veneto dovrà rivedere l’assetto difensivo stante le assenze dei due centrali Negro e Pavan e del terzino destro Salvi. Recuperati Baldini, Amatucci e Giraudo. Mancherà anche il centrocampista Kornvig, che lo Spezia acquistò dal Lyngby, nel 2021, per poco più di un milione, dirottandolo in prestito al SonderjyskE e, a seguire, al Cosenza, per poi venderlo al Cittadella l’estate scorsa nell’affare che portò Antonucci in Liguria. L’atleta danese andrà a giocare in Norvegia al Brann. Il sistema di gioco adottato da Gorini è il 4-3-2-1. A difendere la porta dei granata l’albanese Kastrati, ex Pescara e Trapani, in un inedito poker difensivo Carissoni, Frare, Angeli e Giraudo. Branca giostrerà la manovra al centro della mediana, sorretto ai lati da Carriero e Vita. Scontato l’impiego, nel ruolo di trequartista, del talentuoso Cassano a far coppia con Mastrantonio, con Pittarello terminale offensivo. L’alternativa è Pandolfi al posto di Mastrantonio, a fianco di Pittarello, quest’ultimo a un passo dal vestire la maglia bianca sul finire del mercato. Il Cittadella, reduce da 4 ko sconfitte consecutivi, è settimo in classifica con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte), con 30 gol realizzati e 29 subiti.

Fabio Bernardini