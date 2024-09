Le pagelle dello Spezia. Bandinelli il migliore nella battaglia del derby. Hristov blinda la difesa, Cassata mette il turbo

GORI 6,5: nulla può sul tiro vincente all’angolino di Cerri, va di pugno sulla conclusione di Schiavi. Nel proseguio della gara si limita a fare lo spettatore.

MATEJU 7: marcatura fisica e arcigna su Shpendi, lascia pochi spazi di giocata all’attaccante carrarese. Uno dei punti di forza di questo Spezia di inizio campionato.

HRISTOV 7,5: tutti in piedi per il capitano coraggioso, sempre più idolo della folla, suo lo splendido gol del 4 a 2 che stende la Carrarese.

BERTOLA 6,5: da carrarese doc vuole a volte strafare. Discreto nel tamponare gli avanti gialloazzurri, salva la porta dalla capitolazione, ma si fa anticipare sulla battuta a rete di Oliana.

VIGNALI 7: assolve egregiamente il compito di pendolino sulla fascia, bene in ripiegamento, discreto quando si tratta di affondare. Sarebbe stata la giornata perfetta per lui, spezzino doc, per il suo gol di sinistro annullato per un precedente fallo di Pio.

CASSATA 7: apporta spezzinità in ogni angolo del campo, con agonismo ad oltranza e temperamento in quantità industriale (85’ DEGLI INNOCENTI s.v.).

ESPOSITO S. 8: gioca una gara sontuosa, con l’anima da ‘Picco’, coniugando qualità e quantità. Ennesimi assist vincenti su calci d’angolo per i gol di Pio e Hristov, scatena la bolgia infernale del popolo bianco per il gol bellissimo su rigore.

BANDINELLI 8: in assoluto tra i migliori in campo, si cala ottimamente nel clima di battaglia del derby, usando sciabola e fioretto. Da applausi il suo assist illuminante per Pio Esposito, si conquista il rigore con caparbietà, per poi propiziare il terzo gol aquilotto con un fendente mal respinto da Bleve (80’ NAGY 6,5: efficace e essenziale).

RECA 6,5: Zanon lo lascia sul posto in progressione nell’azione del vantaggio carrarese, ma si riscatta nel prosieguo con una partita di sostanza e intraprendenza (80’ ELIA 6,5: iniezioni di tecnica e vitalità).

ESPOSITO PIO 8: giornata indimenticabile per il talento partenopeo, protagonista di una doppietta che è già storia. Dopo aver ingaggiato un duello personale con Bleve, con ben quattro tentativi non concretizzati, due di testa e due di piedi, arriva la duplice stoccata vincente che scatena l’esultanza irrefrenabile degli oltre diecimila del Picco. Standing ovation per lui (70’ COLAK 6,5: movimenti da attaccante di razza, va vicinissimo al gol).

SOLERI 7,5: fa reparto da solo con input di fisicità determinanti, smarca in modo pregevole Salvatore Esposito davanti al portiere, per poi provarci con un fendente da fuori che fa la barba al palo (85’ FALCINELLI s.v.).

ALL. D’ANGELO 8: azzecca tutto, formazioni iniziale e cambi, ed entra nella storia del club per il derby vinto. I bianchi giocano una partita perfetta, spinti da un pubblico da Serie A.

Fabio Bernardini