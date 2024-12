Le pagelle, fioccano le insufficienze nelle file dei bianchi. In porta ’Superman’ vola da un palo all’altro. Ma la squadra non gira, in tanti sotto tono

GORI 8: chiamatelo Superman, vola da un palo all’altro con parate salvifiche sulle conclusioni a botta sicura di Verre, Ceccaroni, Di Francesco e Henry. Ci mette poi una pezza sul tiro a giro di Verre, ma nulla può sul colpo di testa di Baniya e l’autogol di Wisniewski.

WISNIEWSKI 5,5: meno efficace del solito sulle palle alte, soffre anche nel fraseggio rapido degli avversari. Sfortunato in occasione dell’autogol del 2-0.

HRISTOV 6: schermaglie dialettiche con Henry, riesce a tenere botta in una giornata non particolarmente facile per la fase difensiva della squadra.

MATEJU 5,5: anche lui un po’ in affanno, concede qualche centimetro di troppo a Henry, il cui colpo di testa è parato da Gori. Non lesina temperamento e voglia, suo l’assist per la testa di Pio, senza esito (61’ RECA 5,5: salva sulla linea una palla destinata in rete, ma per il resto della gara non affonda quasi mai).

VIGNALI 5,5: un po’ in difficoltà sulla velocità di Di Francesco, è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio (26’ BERTOLA 5,5: meno lucido del solito in alcune giocate, è poco reattivo sul colpo di testa, nella ripresa, di Baiya).

CASSATA 5,5: poco puntuale nell’intercettare le linee di passaggio avversarie, si fa anticipare dal colpo di testa di Ceccaroni che fornisce l’assist vincente a Baniya (61’ BANDINELLI 5,5: non incide).

ESPOSITO S. 6: regge il confronto sul piano del ritmo, dà ordine e geometria nella ripresa.

NAGY 5,5: a fasi alterne, spesso arranca a fronte della rapidità dei rosanero, per poi riemergere con l’abnegazione in alcune chiusure importanti. Offre un assist al bacio per Elia che non concretizza (71’ CANDELARI 6: apporta un po’ di brio alla manovra, sfiorando il gol).

ELIA 5: la peggiore prestazione stagionale coincide con il suo ritorno al ‘Barbera’, dove forse patisce l’accoglienza non positiva dei suoi ex tifosi. Non è lucido sul fronte offensivo, laddove si divora un gol da favorevole posizione, poco fruttifero il suo pallonetto sull’uscita di Desplanches. Si incaponisce in dribbling improduttivi, calibra male i cross.

ESPOSITO P. 6: soffre la marcatura rigidissima, al limite del regolamento, di Baniya. Sfiora il pareggio con un sinistro di poco alto sopra la traversa, nulla di fatto il suo colpo di testa. Non chiude sul corner del 2-0 per il colpo di testa di Ceccaroni.

SOLERI 5,5: il grande ex non si vede quasi mai, salvo per un diagonale che termina sull’esterno della rete e per un fendente respinto dal portiere (71’ DI SERIO 5: cicca clamorosamente la sfera in area di rigore, ingannando l’arbitro che concede il penalty, poi revocato dal Var).

ALL. D’ANGELO 6: la sua squadra disputa il peggior primo tempo del campionato, anche per la forza dell’avversario. Meglio la ripresa, pur senza gli esiti sperati. Finisce l’imbattibilità della formazione aquilotta. Nessun dramma, un passo falso è fisiologico, ma lo Spezia c’è.

Fabio Bernardini