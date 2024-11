Le pagelle, prestazione di alto livello da parte di tutti i giocatori. Pio Esposito forza della natura e gran tecnica. Reca viaggia come un treno, Hristov un muro

GORI s.v.: mai impegnato per l’intero arco della gara.

WISNIEWSKI 7,5: dominatore assoluto dell’area, è una diga insormontabile con la sua stazza fisica e la sua reattività. Anche con l’ingresso del possente Odogwu la musica non cambia.

HRISTOV 7,5: salta più in alto di tutti per spegnere sistematicamente le velleità di Merkaj, riscuote applausi per la sua tenacia su ogni pallone.

MATEJU 7: con le buone o con le cattive arriva sempre primo sul diretto avversario.

VIGNALI 7: sempre sul pezzo, annulla Simone Davi con anticipi puntuali, non disdegnando la corsa nella metà campo avversaria. Sublima la sua ottima prestazione firmando il gol del tre a zero con un bellissimo tiro di sinistro (78’ AURELIO 6: buon rientro in campo dopo due mesi di assenza).

CASSATA 7: ennesima gara da spezzino vero. Anche se il gol del vantaggio dei bianchi è da imputare a Pietrangeli, simbolicamente si può attribuire al santerenzino perché è dal suo cross teso che nasce l’azione vincente.

ESPOSITO S. 6,5: saggezza tattica al servizio della squadra, va vicino al gol con un fendente deviato da Colak sul palo, reclama un rigore per la spinta di Simone Davi.

RECA 7: viaggia come una littorina esaltando la folla, fornisce l’assist perfetto a Pio per il raddoppio (68’ ELIA 6,5: qualche buona percussione in velocità, ottimo il suo filtrante con la parata di Poluzzi).

KOUDA 6,5: applausi per l’esordio stagionale da titolare. Un vero peccato la sua uscita dal campo causata dall’ennesimo infortunio. E dire che si era dimostrato in gran forma, facendo esplodere il ‘Picco’ dopo pochi minuti per un gol annullato dall’arbitro per un fallo di mano di Pio (27’ DEGLI INNOCENTI 7: entra benissimo in partita con input di agonismo e senso tattico, non azzecca un tiro-cross da favorevole posizione. Splendido il lancio in profondità per Reca a innestare la rete del due a zero, da applausi il suo dribbling in area con tiro di poco a lato).

ESPOSITO P. 8: una forza della natura, un portento irrefrenabile che esalta i settemila del ‘Picco’ con il suo settimo gol stagionale. Solo Sansovini, Catellani e Guidetti, a questo punto del torneo, avevano avuto uno score simile in cadetteria. Delizia la platea con un colpo di tacco al bacio per il tocco vincente di Vignali (78’ SOLERI 6: determinazione e volontà).

COLAK 7: spunti di classe pura, nei movimenti, nel tocco di palla, nelle aperture. Urlo strozzato in gola per un palo colpito a portiere battuto (68’ DI SERIO 6: buona corsa e approccio alla gara).

ALL. D’ANGELO 8,5: è uno Spezia spettacolare per cuore, tecnica, agonismo, coniato in modo impeccabile da un tecnico amatissimo dalla gente del ‘Picco’. Un complesso che esalta la folla e che gioca a memoria, da stroppicciarsi gli occhi per qualità delle giocate e spirito agonistico.

Fabio Bernardini