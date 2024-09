Le ultime novità di mercato. Il nuovo attaccante arriva dalla serie A. Ecco Colak dal Parma, in cambio di Kouda

Lo Spezia ha ceduto il centrocampista Rachid Kouda al Parma per 4,5 milioni di euro, più bonus, il 10 per cento della futura rivendita e il cartellino dell’attaccante Antonio Colak, pagato solo un anno fa dal club ducale 2,5 milioni di euro dai Glasgow Rangers. Per inciso, Kouda resterà in prestito allo Spezia per la stagione in corso. Un ottimo affare concretizzato dal ds Stefano Melissano, abile a contemperare le necessità economiche del club bianco con quelle tecniche. Trattasi di un’operazione che porterà il cash richiesto dai Platek per fronteggiare i costi di gestione con annessa plusvalenza (Kouda fu pagato 300mila euro) e, al tempo stesso, consentirà a mister D’Angelo di poter disporre di una nuova freccia importante in attacco. Colak, classe 1993, possente centravanti tedesco naturalizzato croato, fa della forza fisica e del fiuto del gol i suoi punti di forza. Nella sua carriera, ha sempre avuto dimestichezza con le porte avversarie come testimoniano le 51 reti realizzate con il Rijeka, le 22 con il Malmoe e le 18 con i Rangers. Solo in Italia, nel Parma, non è riuscito a mettere in mostra le sue doti realizzative, con soli tre gol in 22 partite. Un’operazione anche di prospettiva visto che il club bianco ha sottoscritto con Colak un contratto fino a giugno 2026 con opzione (un milione di euro lordo l’ingaggio), tale da garantirsi già un punto fermo per l’attacco aquilotto della stagione 2025-26, insieme a Soleri e Di Serio (richiesto dal Pescara ma confermato), considerando la partenza di Pio Esposito a giugno 2025.

L’operatore di mercato pugliese, in accordo con l’ad Andrea Gazzoli, ha poi acquistato a titolo definitivo dall’Everton, il promettente centrocampista Halid Djankpata, classe 2005. Al club inglese versati 50mila euro più bonus per un massimale di spesa intorno ai 200mila euro. Il 19enne atleta nativo del Togo, ma cittadino italiano, già nel giro della nazionale italiana Under 19, sarà aggregato da subito al gruppo aquilotto dando un’alternativa in più a centrocampo. Djankpata ha sottoscritto con lo Spezia un contratto fino a giugno 2028. Entrambi i giocatori oggi sosterranno le visite mediche per poi aggregarsi ai compagni a Follo e essere disponibili per il match contro il Cesena. Nell’organico dello Spezia dovrebbe, poi, restare Arkadiusz Reca, al quale lo Spezia ha proposto il prolungamento del contratto a giugno 2028 con spalmatura dell’ingaggio. Oggi dovrebbe poi arrivare un altro portiere e potrebbe partire Muhl.

Fabio Bernardini