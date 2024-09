Spezia femminile, si parte

Ci sarà anche una squadra femminile targata Spezia calcio ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza ligure. La società aquilotta ha infatti creato anche la Prima Squadra femminile, una svolta epocale nell’ambito del club di via Melara, che dopo aver investito nello sviluppo e nella promozione del calcio femminile a partire dalla stagione 2015-2016, ha deciso di compiere l’ultimo passo del proprio processo di crescita: le tesserate del settore giovanile hanno così finalmente un punto di approdo nello Spezia calcio per affacciarsi al calcio delle grandi. Una nuova pagina scritta anche grazie all’importante collaborazione con Immobiliare Massari, main sponsor del Settore giovanile e femminile aquilotto, che ha creduto fortemente nella creazione di questa nuova realtà a tinte bianco Spezia e che vedrà le Aquilotte iscritte al campionato di Eccellenza Ligure e disputare le proprie partite casalinghe al ’Ferdeghini’. "Siamo orgogliosi di poter annunciare oggi la partenza di questo importante progetto – dichiara l’amministratore delegato dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli – in cantiere fin dalla passata stagione e diventato finalmente realtà. Il movimento del calcio femminile è in continua crescita e anche lo Spezia intende fare la propria parte, portando il nostro marchio anche nel mondo delle prime squadre femminili e consentendo alle proprie giovani calciatrici di trovare un punto d’arrivo al termine del proprio percorso all’interno del settore giovanile. A tal proposito, credo sia doveroso ringraziare la famiglia Platek e Immobiliare Massari per aver reso possibile tutto questo, che rappresenta un passo ulteriore nella crescita del club".

Soddisfazione anche nelle parole del responsabile del settore giovanile dello Spezia, Giuseppe Vecchio. "Arrivati al decimo anno del nostro lavoro nel calcio femminile, siamo entusiasti di poter finalmente compiere l’ultimo passo del percorso intrapreso, dando vita alla Prima squadra femminile, che sarà un punto di riferimento per tutte quelle ragazze che iniziano ad indossare la maglia bianca fin da piccole e che sognano di difenderla sul campo anche da grandi. Il club ha dimostrato di credere nell’attività svolta, sono sicuro che questo passo rappresenti un ulteriore sottolineatura di come lo Spezia intenda essere un punto di riferimento del territorio, sia dal punto di vista sportivo che sociale. La Prima squadra femminile sarà guidata da Jacopo Foschi, un allenatore esperto e preparato, che conosce già bene la realtà femminile, essendo già stato alla guida della nostra Under 17".