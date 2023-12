Le voci dagli spalti. I tifosi sorridono: "Fiduciosi per la salvezza»

"Gioia immensa per una vittoria fondamentale e per il gol di Hristov, aquilotto vero". Finalmente un week-end felice per il popolo bianco, in particolare per i 150 stoici supporter presenti al ‘Del Duca’: "Siamo tornati in corsa per la salvezza, bravo D’Angelo". Al settimo cielo Francesco Sassarini: "Felicità grandissima sia per la vittoria del nostro amatissimo Spezia che per Hristov, un cuore aquilotto che merita tutto il nostro affetto. Mi è tornata in mente la vittoria scaccia crisi di Pescara del 2019. D’Angelo ha azzeccato i cambi, Antonucci, Hristov e Zurkowski hanno fatto la differenza. Tre punti meritati che alimentano la speranza, ora la salvezza non è più un’utopia. Un plauso a noi spezzini, un viaggio lungo ripagato da una gioia immensa". Torna a sorridere Mario Franceschetti: "Un attimo prima che lo Spezia siglasse il due a uno avevo predetto il gol. Entusiasmo immenso, anche se dopo la rete di Hristov non sono riuscito a seguire gli ultimi minuti di gara per la troppa tensione. Bravo mister D’Angelo per i cambi giusti. Il successo ci riporta in corsa per la salvezza, ora riempiamo il ‘Picco’ col Bari". Felice Maurizio Musetti: "Tre punti fondamentali, nonostante una prestazione sottotono della squadra. Inutile ribadire le problematiche in attacco. Finalmente una gioia nei minuti finali. Hristov merita fiducia e stima per il gol realizzato ma anche per la sicurezza mostrata in difesa". Guarda con ottimismo al futuro Paolo Sommovigo: "Abbiamo affrontato la trasferta con la consueta fede nei colori bianchi, siamo stati ripagati da un successo dalla valenza straordinaria. Al gol di Hristov mi sono abbracciato con mio fratello Roberto. Ora sono più fiducioso per la salvezza, bravo D’Angelo ad aver ridato forza e coraggio alla squadra". Festa speciale per Roberto Sommovigo: "Non potevo desiderare di meglio per il mio compleanno, questi tre punti mi hanno regalato una gioia indescrivibile. Ho vissuto gli ultimi minuti con sofferenza, ma alla fine è arrivato il meritato premio".

Fabio Bernardini