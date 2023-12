L’effetto ‘Picco’ ha riservato le prime sensazioni forti. Tifosi eccezionali per il sostegno: "La strada però è ancora lunga»

L’effetto ‘Picco’ ha riservato le prime sensazioni forti per mister D’Angelo: "L’urlo di gioia della gente al triplice fischio è stata una grande emozione che mi porto dentro". È del resto sufficiente riguardare le immagini al gol di Verde, il boato dei tifosi, l’esplosione di gioia della curva, per capire il fascino contagioso dello stadio di viale Fieschi. I supporter bianchi, ebbri di felicità per la vittoria delle Aquile, hanno rimarcato l’orgoglio della loro grande passione ostentata nel corso della gara: "Siamo stati eccezionali per il sostegno. Lo Spezia è in ripresa, D’Angelo ha dato la svolta". Felicissimo Stefano Guani: "Gioia immensa per una vittoria importantissima, il gol di Verde sotto la Ferrovia resterà a memoria futura. Segnali di svolta, ora si vede una squadra unita e compatta, anche se il percorso per la salvezza è ancora lungo. Un plauso particolare lo meritano Zoet e Nikolaou".

Si allinea Antonio Carro: "Vittoria fondamentale, sofferta ma meritata. C’è, però, ancora molto da migliorare sul piano della qualità del gioco e dell’intensità, la fase offensiva resta poco fluida. Mister D’Angelo ha ridato al gruppo autostima e compattezza, è tornata fiducia nell’ambiente, incredibile il sostegno del ‘Picco’. Ora non bisogna mollare, il mercato di gennaio sarà importantissimo".

Esalta il pubblico anche Marco Masci: "Dieci e lode a noi tifosi per il sostegno ad oltranza determinante nei minuti finali. Gli Aquilotti meritano il nostro plauso per la combattività messa in mostra; sensibili i miglioramenti in difesa grazie anche a Zoet. D’Angelo ha dato una scossa importante, ho visto uno Spezia determinato e vincente, anche se manca un attaccante di razza. Tre punti d’oro che ridanno linfa vitale alla classifica e alimentano le speranze di salvezza. Sono fiducioso per il prosieguo, specie se arriveranno i promessi rinforzi a gennaio".

Emozionato Carlo Faggioni: "Il gol di Verde mi ha suscitato sensazioni incredibili. Ho visto uno Spezia reattivo nella ripresa che ha voluto fortemente la vittoria. Molti i meriti di mister D’Angelo perché la squadra è cambiata sul piano della determinazione e della capacità di affrontare le difficoltà. Tre punti importantissimi che ci fanno risollevare la testa e traguardare la salvezza. A gennaio serviranno, però, rinforzi in attacco e in difesa".