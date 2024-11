L’entusiasmo fra i tifosi per i risultati ottenuti dai bianchi. "È una squadra semplicemente spettacolare. Avversari avvertiti: per la A ci siamo anche noi»

"È uno Spezia semplicemente spettacolare, standing ovation per mister D’Angelo e gli Aquilotti. Il messaggio lanciato al campionato è chiaro: per la Serie A ci siamo anche noi". Alessandro Cozzani è arrivato appositamente dalla Versilia per sostenere le Aquile: "Lo Spezia era chiamato a una prova di maturità, vincendo contro il Sud Tirol ha dimostrato di avere una mentalità vincente. Il messaggio lanciato al campionato è chiaro: lo Spezia c’è per l’altissima classifica. Il gruppo squadra è stato costruito con competenza dalla dirigenza e dall’allenatore, i Platek dovrebbero pensare che il giocattolo è in ottime mani per il loro business collegato ai risultati sportivi. Il ‘Picco’ è poi spettacolare, il ‘battesimo’ della mia bimba Arianna in questo stadio magico non poteva essere migliore". E’ al settimo cielo Glauco Bologna: "Per il mio compleanno lo Spezia non poteva farmi regalo migliore. La squadra bianca ha dominato in lungo e in largo l’avversario senza rischiare mai nulla, fornendo una prova di carattere davvero confortante. Gli Aquilotti e il loro mister hanno mandato un segnale chiaro al campionato: per la testa della classifica lo Spezia c’è, eccome. Sono esaltanti il carattere, l’unità e la compattezza del gruppo, oltre alle qualità tecniche dei singoli. Standing-ovation per Pio Esposito, davvero un portento della natura. Assistere alla gara al ‘Picco’ è qualcosa di unico, da spezzini ci inorgoglisce, per questo dobbiamo ringraziare i Platek che hanno costruito uno stadio bellissimo, dove il tifo è qualcosa di eccezionale. Andremo a Palermo con ottimismo, senza alcun timore". Gli fa eco Lorenzo Guastini del club Romito Magra: "È uno Spezia esaltante che fa sognare: secondo posto in classifica, imbattibilità e migliore difesa, aspettando il verdetto del ricorso per Cittadella-Pisa che potrebbe darci un vantaggio di due punti rispetto ai toscani.

La vera forza di questo Spezia risiede nell’allenatore che ha saputo creare un gruppo fortissimo e coeso, capace di restare unito anche nei momenti di difficoltà. Con una squadra così eccezionale e con la Serie A che non è un’utopia, mi auguro che i Platek rivedano le loro intenzioni di cedere il club, dopo aver effettuato investimenti importanti sullo stadio. Tutti a Palermo". Sorride Marco Martelli: "Lo Spezia è una squadra fantastica, lo ha dimostrato anche contro il Sud Tirol fornendo una prestazione ’anima & core’ come piace a noi spezzini. Da applausi la manovra evidenziata dai bianchi, il terzo gol è stato da Serie A. Se i bianchi continueranno su questa squadra e se la società terrà fede a quanto affermato dal ds Melissano a La Nazione circa l’inviolabilità della rosa a gennaio, sono certo che lo Spezia lotterà fino alla fine per salire in Serie A".