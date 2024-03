L’EX DI TURNO. Cassata, ad Ascoli debutto fortunato

Francesco Cassata sarà l’ex di turno (mancato...) della sfida fra Spezia e Ascoli: squalificato, sarà costretto a vedere la partita dalla tribuna. Il centrocampista di Sarzana vestì la maglia dell’Ascoli nella stagione 2016-17 con in panchina Aglietti (ora alla guida del Lecco) e fece il suo esordio in B a Vercelli, trovando subito la via del gol. "Per noi è importantissimo sentire la gente dalla nostra parte – spiega Cassata – è una spinta che deve portarci a spingere per fare risultati positivi. Dobbiamo continuare su questo trend positivo. Il pareggio con la Reggiana ha prodotto tanta rabbia per non essere riusciti a portare a casa il bottino pieno, ma dobbiamo essere contenti per la prestazione e ripartire da quell’atteggiamento. Dobbiamo cercare di vincere le partite che abbiamo in casa, a partire dalla prossima con l’Ascoli. Ora abbiamo dieci giorni che devono servirci per lavorare bene e crescere di condizione fisica. Dobbiamo continuare così. Sono sicuro che i risultati arriveranno".