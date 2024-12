L’iniziativa. Cinquant’anni di storia del tifo raccolti in un libro

C’è grande attesa nella tifoseria bianca, per la presentazione del libro sulla storia degli Ultras Spezia, nell’anno in cui ricorre il 50° anniversario della loro fondazione. Domani alle 18, nell’area hospitality dello stadio ‘Picco’, sarà presentato in il testo che ripercorre le tappe più significative del movimento ultras alla Spezia, dalla loro nascita nel lontano 1974, in gradinata, passando per la vecchia curva Ferrovia, il trasferimento temporaneo in curva Piscina negli anni ‘80, il ritorno sul lato opposto dello stadio nel ‘94 a seguito della costruzione della nuova maxi-curva. Anni epici di tifo per i colori bianchi che hanno coinvolto intere generazioni, con il culto popolare per lo Spezia tramandato di padre in figlio, il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere spezzini esaltati all’ennesima potenza. Il libro, intitolato ’Non andate alla Spezia’ (è la frase che pronunciò l’allora presidente della Lucchese alla vigilia del derby del 1990, a seguito del timore che il ‘Picco’ incuteva), ’50 anni di una storia che mai tramonterà’, si compone di 500 pagine nelle quali si possono rivivere, da articoli di giornale e splendide fotografie, alcuni momenti indelebili di vita spezzina.

I tanti derby con le squadre toscane in C, le spettacolari coreografie che hanno reso celebre la tifoseria aquilotta, le maxi-trasferte a Lucca, Reggio Emilia, Padova, Genova, Torino, Roma, i racconti di alcuni fondatori, aneddoti, lo scioglimento nel 2013 con l’eredità assunta dai ragazzi della Curva Ferrovia. Il voluminoso testo, del costo di 35 euro, sarà messo in vendita a tiratura limitata: circa 700 copie saranno vendute già domani sera, la rimanenza all’edicola di Grazia Rossi alla Maggiolina. Prevedibile una grande partecipazione di tifosi, moltissimi della vecchia guardia, ma anche tanti giovani che potranno ripercorrere la storia della tifoseria aquilotta. Sarà proiettato un video con alcune immagini bellissime di alcune coreografie dei primi anni 2000.

Fabio Bernardini