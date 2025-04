L’iniziativa della società per valorizzare l’impianto di viale Fieschi. Online il sito ufficiale del Picco

Un sito web dedicato allo stadio Alberto Picco. Un’idea innovativa che il club bianco ha lanciato per pubblicizzare gli eventi e le attività che si svolgono all’interno dello storico impianto. Accessibile all’indirizzo www.stadioalbertopicco.com, consente agli utenti di entrare virtualmente nel magico impianto di viale Fieschi, grazie a contenuti multimediali. Nel dettaglio, il portale comprende un focus dedicato agli eventi matchday e non, organizzati allo stadio: l’esperienza delle ‘Trasferte al Picco’, con la sala hospitality aperta ogni volta che lo Spezia gioca fuori casa, il nuovissimo Dr. Why, il quiz di cultura generale, e il ‘Crea il tuo evento’, ovvero uno spazio che dà la possibilità di organizzare negli spazi del ‘Picco’ corsi, compleanni, cene, conferenze, meeting. Nelle intenzioni del club si valorizzerà non solo la funzione sportiva del ‘Picco’, ma anche il ruolo che potrà avere nella vita di tutti i giorni, come punto di riferimento per gli eventi legati allo Spezia e non solo.

Fabio Bernardini