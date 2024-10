Lo Spezia medita riscatto sulla Salernitana. In Coppa l’unico ko stagionale (ma ai rigori)

Lo Spezia imbattuto in campionato ripartirà dallo stadio ‘Arechi’ dove, lo scorso 12 agosto, ha assaggiato l’unico stop stagionale, in occasione del match di Coppa Italia contro la Salernitana. Una sconfitta ingiusta, arrivata ai calci di rigore (8-7), mal digerita dagli Aquilotti che meditano riscatto contro i granata, che per inciso, da quasi 300 minuti non subiscono reti. È proprio da quella partita che lo Spezia di D’Angelo prese consapevolezza della propria forza tecnica e caratteriale, certificata da un duplice vantaggio targato Candelari e Soleri che attestò la bontà dell’organico. Una rosa messa a disposizione del tecnico abruzzese, nella quasi completezza, già nel corso del ritiro: un record. Mister D’Angelo, per il match di sabato, potrà contare sull’intero organico, ivi compreso Salva Ferrer, con le sole eccezioni dei portieri Sarr e Crespi, pur tenendo presente che Kouda, alla sua prima convocazione stagionale e lo stesso Aurelio non partiranno probabilmente titolari perché solo da lunedì sono rientrati in gruppo dopo i relativi infortuni. Salvatore Esposito e Bandinelli, tenuti precauzionalmente a riposo nell’ amichevole con la Primavera per piccoli acciacchi, sono sulla strada del pieno recupero.

Non è poi escluso che D’Angelo, nel varare la formazione iniziale, sacrifichi i nazionali Nagy, impegnato lunedì scorso pochi minuti dal ct dell’Ungheria nel match contro la Bosnia (è subentrato all’86’), Pio Esposito e Bertola, ieri pomeriggio di scena con la nazionale Under 21 nella gara contro l’Irlanda a Trieste. Per quanto riguarda la Salernitana, mister Martusciello non potrà sicuramente contare su Tongya e Dalmonte, mentre sono recuperati Bronn e l’ex capitano aquilotto Giulio Maggiore, quest’ultimo in ballottaggio con Tello o Soriano. Per lo spezzino, cresciuto nel settore giovanile aquilotto, con ben 188 partite all’attivo e un addio non propriamente indolore per una parte della tifoseria, sarà una partita speciale. La stessa che vivrà Daniele Verde, 119 presenze in maglia, con ben 29 gol, alcuni dei quali indimenticabili (quello in rovesciata a Roma con la Lazio resta un capolavoro), che in occasione del suo passaggio in prestito alla Salernitana, si accomiatò dalla piazza spezzina con parole splendide: "Vi porterò sempre nel cuore, come il più prezioso dei tesori. Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano". Proprio il fantasista campano, titolare nel 4-3-3 di Martusciello, sulle pagine del quotidiano ‘Il Mattino’, ha dichiarato: "Se segno non esulterò, per rispetto al popolo spezzino". Restando in tema di ex, sugli spalti dell’Arechi ci sarà anche l’ex bomber Giovanni Pisano, amatissimo da entrambe le tifoserie.

Fabio Bernardini