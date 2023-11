Lo Spezia oggi ha un solo risultato: "Uniti vogliamo invertire la rotta"

Spezia-Ternana è decisiva per le sorti dello Spezia e del suo staff. C’e un solo risultato a disposizione, condito da un buon gioco. Vincere. Ed è per questo che si presentano con Alvini il capitano Nilolau e Cassata, tra i più esperti e rappresentativi dello spogliatoio. Situazione di classifica pericolosa, troppo nervosismo, prestazioni altalenanti con ottime prove e partite da dimenticare. Quali le cause? Parola al mister a poche ore dalla sfida che potrebbe anche essere l’ultima.

Una settimana fa parlavamo di bella prestazione con due gare che hanno portato solo un punto. Cosa è cambiato?

"Due brutte prestazioni, sopratutto Cremona, c’e solo da fare una cosa contro la Ternana. Non ci sono altre considerazioni. Prima di Lecco un tifoso mi ha donato una sciarpa, e non era ancora successo, speriamo che il vento cambi".

I tifosi inciteranno tutti i 90 minuti, quindi occorre fare bene.

"I tifosi ci hanno sempre sostenuti, e li ringraziamo, sta a noi invertire la rotta e cercare di fare al meglio e portare il risultato, siamo responsabili di questo, dobbiamo mettere tutte le caratteristiche che abbiamo, le idee la nostra identità".

Oggi solo un risultato e una buona prestazione.

"Spesso abbiamo fatto buone prestazioni e non abbiamo fatto risultato, oggi dobbiamo cercare di fare bene in qualsiasi modo. Ci manca qualcosa, ma dovremo reagire a tutto e dimostrare sul campo che siamo un gruppo che vuole uscire dalla situazione".

Ancora in difficoltà con molte assenze.

"Mancheranno sicuramente Zurkoswi, Hristov, Ekdal in forse. Vedremo a poche ore dalla partita. Probabilmente giocheranno i soliti. Andremo con la soluzione adottata in questi periodi, la differenza è quello che faremo in campo, decidere sempre cosa vogliamo fare, questo è importante, al di la di chi gioca. Ad oggi mai trovati alibi, vogliamo invertire la rotta e dovremo tutti insieme trovare le soluzioni per uscire da questo periodo".

Parola ai calciatori, entrambi rafforzano l’idea di gruppo, Cassata dice che l’unica strada è il lavoro, nel calcio situazioni così capitano: aSta a noi invertire la rotta e ci riusciremo"

Avvertite un clima di negatività?

Nikolau e Cassata rafforzano i concetti: "Sappiamo che dobbiamo fare meglio, cercheremo di dare ancora di più, certo avvertiamo il periodo, ma tutti insieme dobbiamo uscirne. Oggi con una vittoria il vento potrebbe girare. Sappiamo che abbiamo deluso i nostri tifosi. Ma sappiamo che tutti vogliamo il bene della squadra e cercheremo di fare ancora di più. Serve una vittoria, e oggi la cercheremo con tutte le forze. Quando ci siamo salvati tutti uniti per l’obiettivo. Ora lo stesso tutti insieme per raggiungere l’obiettivo. E una partita importante, ma come tutte le altre. E da vincere".

Marco Zanotti