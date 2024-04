Lo Spezia prova a fare lo sgambetto al Parma . D’Angelo: "Cambierò sicuramente qualcosa"

La partita del ’Tardini’ ha tanti motivi di interesse per le due squadre, anche se a questo punto della stagione sopratutto per lo Spezia fare calcoli è impensabile. Giocare una sfida alla volta, al meglio e con la determinazione che serve. Il Parma viene da alcune gare sottotono, ma vuol mantenere il primo posto, Spezia che deve fare punti ovunque per mantenere intatte le speranze di salvezza diretta. C’è da cancellare l’immeritata sconfitta dell’andata nel recupero e su autogol, tra i pali dei Ducali c’è l’ex Chichizola, insomma gara da cuori forti. Tanti i temi trattati, dal recupero degli infortunati, a come affrontare la partita.

Mister dopo la delusione del pareggio col Lecco guardiamo la realtà dei fatti 18 punti in 12 gare. Fiducioso?

"La squadra sta bene, vero che col Lecco dovevamo vincere, abbiamo commesso alcuni errori, però l’abbiamo affrontata bene. Sopratutto il primo tempo" Le condizioni di alcuni calciatori. Reca e Di Serio quando rientreranno e Nikolaou e Falcinelli come stanno?

"Falcinelli e Nikolaou si sono allenati bene, solo un po’ di affaticamento, Di Serio e Reca allenati bene e tutta la settimana, sono pronti. Vedremo se e come utilizzarli"

Che partita sarà?

"Dovremo fare una grande partita, il Parma ha giocatori forti, bravissimi nelle ripartenze, sono primi in classifica e questo dimostra il valore. Ma siamo preparati e quindi concentrati per fare al meglio e abbiamo anche noi le nostre armi. Noi dovremo fare la nostra partita".

Con il Lecco due squadre, qual é il modo di far si che sia sempre in partita?

"Vero primo tempo ottimo, dobbiamo convivere con la situazione della classifica e non farci condizionare. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Con il Lecco tante occasioni, portiere grandi parate.La classifica condiziona certo, ma non dobbiamo mai farci prendere dalla paura".

Bernabè e Bandinelli, quale assenza peserà di più nelle due squadre?

"Assenza pesante per noi, Bandinelli stava bene, ma abbiamo tanti calciatori e quindi nessun problema".

Il Parma gioca col 4-4-2, preferisce sovrapposizioni sulle fasce e rapidità davanti, cambierà qualcosa?

"Quando attaccano giocano 4-2-3-1 , ma è sempre lo spirito in campo che fa poi la differenza. Cambierò sicuramente qualcosa. Vedremo sabato".

Kouda può fare la differenza, a che punto è?

"Atleticamente sta bene é giovane e tempi di recupero migliori, ci aspettiamo da lui una bella fetta di partita...".

Wisniewki a che punto è?

"Un paio di settimane tra i convocabili... Sta proseguendo nel suo percorso di recupero".

Cercare punti da subito, squadra consapevole di quello che serve. I gol presi per un calo di tensione?

"La squadra ha voglia di fare bene in campo, ora saremo salvi e non era mai successo. Sui gol occorre più determinazione e attenzione. Ci vuole la giusta rabbia in tutta la squadra".

Marco Zanotti