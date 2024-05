Lovecchio spiana la strada alle Aquilotte. Arriva l’undicesima vittoria consecutiva

Rinascita Doccia

0

Spezia Women

2

RINASCITA DOCCIA: Schiavone, Campagni, Buratti, Mancin, Sabatino, Piccini Metti, Campi, Mani, Papi, Gozzi. (A disp: Baglioni, Innocenti V., Brunetti, Innocenti M, Xchemaj, Viggiano, Mazzoni). All: Bellucci

SPEZIA WOMEN: Aliquò, Barraza, Lehmann, Monetini, Duce, Dezotti, Passalacqua (46’ Sansevieri ), Manea, Lo Vecchio, Buono, Del Freo. (A disp: Maarouf, Scucka, Danci, Lombardo, Trentini). All. Erbetta- Solinas

Arbitro: Gargano di Bologna (Gallà e Ballotti di Pistoia)

Reti: 58’ e 67’ Lo Vecchio

SESTO FIRENTINO – Ancora una splendida vittoria delle Aquilotte, che a Sesto Fiorentino mettono in fila l’undicesimo successo consecutivo. Il campionato di fatto ha emesso i suoi verdetti a due giornate dalla fine: in testa il Lumezzane battendo l’Orobica 4-3 nel big-match allunga a + 8 e conquista la meritata promozione in B essendo ormai irraggiungibile. In coda situazione quasi definita: a 180 minuti dalla conclusione sono arrivate due sentenze, retrocedono in Eccellenza Caprera, Livorno e Doccia, mentre il Vittuone ha ancora una flebile speranza legata ormai solo alla matematica. Al momento sono infatti otto i punti di svantaggio sulla Roma quint’ultima, i playout non si giocherebbero già una ’forbice’ di 5, al Vittuone servirebbe quindi un miracolo nelle ultime due giornate. Tornando alle aquilotte, pur con pesanti assenze (Ciccarelli squalificata e Vacchini infortunata, oltre a Nkamo che ha chiuso in anticipo la stagione ) hanno dominato una volonterosa Rinascita Doccia che solo al primo minuto ha avuto un occasione con un calcio d’angolo.

Poi solo Spezia che già nel primo tempo poteva chiudere i giochi. Lo Vecchio e Buono due volte, Del Freo tre con conclusioni dal limite hanno sfiorato il gol. Nella ripresa Lo Vecchio scende dal centrocampo e in dieci minuti chiude i giochi: prima vola in contropiede e supera Schiavone con un pallonetto, poi Buono semina la difesa toscana e mette al centro dove la bomber aquilotta non perdona. Domenica arriva la Solbiatese, l’occasione per chiudere il quarto posto, il terzo è ormai impossibile. Risultati: Tharros- Livorno 5-0, Vittuone- Meda 1-1, Azalee-Pro Sesto 3-1, Ivrea-Baiardo 3-0, Lumezzane-Orobica 4-3, Monterosso-Caprera 3-1, Roma-Moncalieri 1-2. Classifica: Lumezzane 74 (già promosso in serie B), Orobica 66, Moncalieri 60, Spezia 55, Azalee 54, Ivrea 48, Meda 43, Pro Sesto 40, Tharros 39, Monterosso 39, Baiardo 36, Roma 33, Vittuone 25, Doccia 16, Livorno 8, Caprera 6.

M.Z.