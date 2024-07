Lo Spezia segue ancora Pittarello. Aquile al lavoro da lunedì prossimo. D’Angelo deciso a puntare sul 3-5-2

di

Mister Luca D’Angelo conierà il suo Spezia sul sistema di gioco 3-5-2. Eduardo Macia e Stefano Melissano stanno lavorando duramente per consegnare al tecnico, il prossimo 18 luglio, giocatori congeniali alla struttura tattica da lui prospettata. Probabilmente, già per quella data, l’organico dello Spezia 2024-25 sarà completo al 90 per cento: un record. Già lunedì 8 luglio saranno ben 34 i giocatori che si ritroveranno a Spezia per le visite mediche e i conseguenti test fisici a Follo. Saranno assenti Nagy, al quale è stato concesso una settimana in più di riposo dopo gli impegni al campionato europeo, Crespi, Ferrer, Zurkowski e Kouda alle prese con i noti problemi fisici che impongono un percorso di recupero, Pedicillo e Beck che non rientrano nei progetti tecnici, pronti a essere girati in Serie C. Analizzando i vari ruoli della squadra, in porta l’addio di Zoet alla maglia bianca non ha colto impreparati i dirigenti aquilotti che hanno individuato nel 26enne colombiano Devis Vásquez, di proprietà del Milan, il sostituto ideale per la porta spezzina. Come anticipato da La Nazione è già stato raggiunto l’accordo con il Milan, si attende l’ok del giocatore che è ambito anche dal Verona. A completare il reparto i giovani Mascardi e Plaia. In difesa mister D’Angelo potrà lavorare su alcune certezze: i centrali Bertola, Hristov, Wisnieswki, Giorgeschi, Tanco, Benvenuto e i terzini destri Vignali e Mateju. Colmata la lacuna del versante sinistro che sarà ricoperto da Giuseppe Aurelio, proveniente in prestito con diritto di riscatto, fissato a 600mila euro, dal Palermo. Ormai definita la cessione di Nikolaou al club rosanero, sono in uscita Reca, Moutinho, Cugnata, Bastoni, Serpe e Muhl. A centrocampo D’Angelo avrà a disposizione un nucleo ‘storico’ di giocatori che resteranno in maglia bianca: Bandinelli, probabilmente promosso capitano, Esposito, Nagy, Cassata, Candelari e Kouda. In partenza Corradini, Pietra, Zurkowski, Beck, Pietra e Pedicillo. In attacco, in aggiunta ai punti fermi Elia, Di Serio e Falcinelli, mister D’Angelo potrà contare sull’ex aquilotto Edoardo Soleri, in arrivo a titolo definitivo dal Palermo come anticipato su queste pagine (contratto triennale per lui) e, probabilmente, su Filippo Pittarello del Cittadella. Per quest’ultimo è probabile si andrà alla conclusione dell’affare con il club veneto (circa 500mila euro il costo dell’operazione) non appena si concretizzerà la cessione di Mirko Antenucci al Cesena o, in subordine , alla Reggiana (circa 1,5 milioni di euro la valutazione). A completare il reparto offensivo ci saranno anche i giovani Di Giorgio e Lari. Sicuri partenti Verde e Krollis.